در انتظار اولین بازی فیکس اورونوف در فصل جدید

به گزارش ایلنا، آخرین تمرین سرخپوشان پیش از بازی با چادرملو خبر از تغییراتی غیرمنتظره داشت. پس از بازگشت سهیل صحرایی به ترکیب به جای میلاد محمدی، گویا دو تغییر دیگر نیز در دستور کار وحید هاشمیان قرار گرفته است که مهم‌ترین آن‌ها حضور اوستون اورونوف در ترکیب اصلی است؛ بازیکنی که از نیمه دوم برابر فولاد به میدان آمد و حالا نخستین تجربه فیکس خود را پشت سر خواهد گذاشت.

اورونوف قرار است جانشین تیوی بیفوما شود و در سمت چپ خط وینگر به کار گرفته شود. نگرانی بزرگ اما کیفیت زمین تختی تهران است‌ زمینی که بارها مورد انتقاد قرار گرفته و حالا هواداران پرسپولیس امیدوارند ستاره ازبکستانی دچار مصدومیت در این چمن نشود.

چنین تصمیمی اگر عملی شود، نشان‌دهنده آن است که هاشمیان قصد دارد تیمش را از همان ابتدا تهاجمی و پرانرژی روانه میدان کند. با این حال، کیفیت زمین تختی مهم‌ترین نگرانی سرخ‌هاست؛ زمینی که می‌تواند نه‌تنها بر جریان بازی، بلکه بر سلامت بازیکنان نیز تأثیر بگذارد.

انتهای پیام/