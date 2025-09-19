علیپور با چهره جدید در بازی چادرملو
آقای گل پرسپولیس با ظاهر جدید در پی ثبت چهارمین گل خود است.
به گزارش ایلنا، علی علیپور که در سه هفته ابتدایی لیگ نقش پررنگی در خط حمله پرسپولیس ایفا کرده و با سه گل زده به تنهایی بار گلزنی تیم را به دوش کشیده است، این بار با مدل موی جدید و فر شده وارد تمرینات شد. تغییر ظاهری او به سرعت در فضای مجازی جودد توحه هواداران قرار گرفت.
شماره ۹ پرسپولیس در حالی آماده رویارویی با چادرملو میشود که تیمش به شدت به گلهای او نیاز دارد. هرچند سه گل اخیر علیپور همگی از پشت محوطه جریمه به ثمر رسیدهاند، اما کادر فنی امیدوار است او در بازی پیش رو درون محوطه نیز بدرخشد و از موقعیتهایی که نصیبش میشود نهایت استفاده را ببرد.
دیدار با چادرملو در ورزشگاه تختی تهران فرصتی دیگر برای علیپور خواهد بود تا هم به روند گلزنی خود ادامه دهد و هم با استایل تازهاش تیتریگ اخبار ورزشی شود.