خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علیپور با چهره جدید در بازی چادرملو

علیپور با چهره جدید در بازی چادرملو
کد خبر : 1688150
لینک کوتاه کپی شد.

آقای گل پرسپولیس با ظاهر جدید در پی ثبت چهارمین گل خود است.

به گزارش ایلنا، علی علیپور که در سه هفته ابتدایی لیگ نقش پررنگی در خط حمله پرسپولیس ایفا کرده و با سه گل زده به تنهایی بار گلزنی تیم را به دوش کشیده است، این بار با مدل موی جدید و فر شده وارد تمرینات شد. تغییر ظاهری او به سرعت در فضای مجازی جودد توحه هواداران قرار گرفت.

شماره ۹ پرسپولیس در حالی آماده رویارویی با چادرملو می‌شود که تیمش به شدت به گل‌های او نیاز دارد. هرچند سه گل اخیر علیپور همگی از پشت محوطه جریمه به ثمر رسیده‌اند، اما کادر فنی امیدوار است او در بازی پیش رو درون محوطه نیز بدرخشد و از موقعیت‌هایی که نصیبش می‌شود نهایت استفاده را ببرد.

دیدار با چادرملو در ورزشگاه تختی تهران فرصتی دیگر برای علیپور خواهد بود تا هم به روند گلزنی خود ادامه دهد و هم با استایل تازه‌اش تیتریگ اخبار ورزشی شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی