برد در بندرعباس برای ما ارزش بیش از شش امتیاز داشت

به گزارش ایلنا، تیم هوادار تهران در هفته چهارم لیگ دسته اول موفق شد در ورزشگاه بندرعباس میزبان خود را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد. رضا ربیعی، سرمربی این تیم، در نشست خبری پس از بازی به تحلیل شرایط مسابقه و اهداف تیم پرداخت.

ربیعی در ابتدا اظهار داشت: «خیلی خوشحالم که دوباره در شهر زیبای بندرعباس هستم. شرایط جوی واقعاً سخت بود و گرما طاقت‌فرسا، اما بچه‌هایم ۹۰ دقیقه منظم و با انگیزه بازی کردند. به همه آن‌ها افتخار می‌کنم. این سه امتیاز در چنین شرایطی برای ما بیش از شش امتیاز ارزش دارد و تقدیم به مجموعه بزرگ هوادار می‌کنم.»

او درباره داوری و صحنه مشکوک به پنالتی برای پالایش نفت گفت: «به نظر من صحنه خاصی نبود و داور مسابقه عملکرد خوبی داشت. در کل به تیم خوب پالایش نفت و کادر فنی‌شان خسته‌نباشید می‌گویم؛ هر دو تیم بازی خوبی ارائه کردند.»

سرمربی هوادار درباره شرایط تیم و برنامه‌های آینده افزود: «چهار هفته از لیگ گذشته و هنوز زود است برای قضاوت. همه تیم‌ها قابل احترام هستند. ما هدف‌گذاری مشخص داریم و قدم‌به‌قدم پیش می‌رویم. تیم هوادار شخصیتی دارد که باید به جایگاه اصلی خود بازگردد و همه مجموعه از مدیریت و کادر فنی تا بازیکنان برای این هدف تلاش می‌کنند.»

ربیعی همچنین درباره تجربه حضورش در فوتبال هرمزگان بیان کرد: «سال‌های قبل افتخار داشتم در خدمت تیم شهرداری بندرعباس باشم و از محبت مردم این شهر لذت بردم. امروز هم تماشاگران ۹۰ دقیقه تیم خود را تشویق کردند، حتی بعد از گل خورده، که نشان‌دهنده فرهنگ بالای فوتبالی مردم بندرعباس است.»

او در پایان گفت: «امروز فوتبال بسیار خوبی ارائه دادیم، چند پلن تاکتیکی را تغییر دادیم و توانستیم از گل زده محافظت کنیم. خوشحالم که در چنین شرایط سخت توانستیم پیروز شویم و امیدوارم این روند در هفته‌های آینده ادامه یابد.»

