به گزارش ایلنا،تیم ملی کشتی آزاد ایران در پایان رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی با کسب دو مدال طلا، دو نقره و سه برنز، بعد از ۱۲ سال بار دیگر روی سکوی نخست جهان ایستاد. در این میان، کامران قاسم‌پور در وزن ۸۶ کیلوگرم با وجود عملکرد درخشانش به مدال برنز بسنده کرد.

قاسم‌پور در اولین گفت‌وگوی خود پس از پایان مسابقات اظهار داشت: «شرمنده مردم شدم که نتوانستم مدال طلا بگیرم. تمام تلاشم را کردم اما به هر حال شرایط به گونه‌ای رقم خورد که به مدال برنز رسیدم. خدا را شکر می‌کنم که توانستم همین مدال را هم برای کشورم کسب کنم، اما مطمئن باشید آرام نمی‌نشینم و تمام توانم را می‌گذارم که سال آینده به مدال طلا برسم.»

ملی‌پوش ۸۶ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد درباره قول مادرش برای کسب طلای المپیک نیز گفت: «مادرم همیشه بزرگ‌ترین حامی من بوده است. ان‌شاءالله با دعای او و همه مردم عزیز کشورمان بتوانم این بار به وعده‌ام عمل کنم و دل همه را شاد کنم.»

او در پایان تأکید کرد: «مطمئن باشید از این پس با انگیزه بیشتری تمرین می‌کنم. مدال برنز پایان راه نیست؛ هدف من رسیدن به قهرمانی المپیک است.»

