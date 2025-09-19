خبرگزاری کار ایران
بعضی‌ها نمی‌خواهند کشتی ایران آرامش داشته باشد

بعضی‌ها نمی‌خواهند کشتی ایران آرامش داشته باشد
کد خبر : 1688143
قهرمان سنگین‌وزن کشتی آزاد ایران پس از استقبال پرشور مردم در فرودگاه، از لطف خدا، حمایت مربیان و تعصب به همشهریانش سخن گفت.

به گزارش ایلنا، امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلو  گرم با نمایشی درخشان موفق شد مدال طلای جهان را کسب کند و نقش پررنگی در قهرمانی تیم ملی ایران داشته باشد.

زارع در بازگشت به کشور اظهار داشت: «این موفقیت لطف خدا بود. از همه مربیانم که مثل یک خانواده کنار ما بودند و از جان برایمان مایه گذاشتند، تشکر می‌کنم. ما ماه‌ها از خانواده و عزیزانمان دور بودیم و فقط با حمایت کادرفنی توانستیم این مسیر را ادامه دهیم. خدا را شکر که توانستم شرمنده دعاهای مردم و زحمات مربیان نشوم و طلای جهان را به ایران بیاورم.»

او افزود: «هدفم از همان ابتدا کسب طلای جهان بود و خوشبختانه به آن رسیدم. برایم فرقی نمی‌کرد حریف چه کسی باشد، همیشه برای همه احترام قائلم. امیدوارم این مسیر ادامه پیدا کند و حواشی از تیم ملی دور شود. متأسفانه همیشه کسانی هستند که نمی‌خواهند تیم پیشرفت کند، اما ما باید حرفه‌ای رفتار کنیم. حتی رئیس فدراسیون هم تأکید کرد که کار ما هنوز تمام نشده و توقع بیشتری وجود دارد. امیدوارم این قهرمانی در جهانی‌های بعدی و المپیک هم تداوم داشته باشد.»

زارع در پایان درباره سلام نظامی‌اش گفت:«همشهری‌هایم همیشه به من عشق می‌دهند و من هم تمام‌قد تعصب‌شان را می‌کشم. زن و مرد، کوچک و بزرگ برایم فرقی ندارد. در ماه‌های گذشته کنار مردم بودم و می‌دانم چه سختی‌هایی را تحمل می‌کنند. سلام نظامی‌ام ادای احترامی به مردم و پرچم مقدس ایران بود. همیشه افتخار می‌کنم و تعصب این پرچم را به دوش می‌کشم.»

