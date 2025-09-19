کونته: اخراج زودهنگام کاپیتان، همه چیز را خراب کرد

به گزارش ایلنا، آنتونیو کونته پس از شکست ۲–۰ ناپولی مقابل منچسترسیتی در لیگ قهرمانان اروپا گفت: طعم تلخی در دهان همه ما ماند. ما دقیقاً همان‌طور بازی را شروع کرده بودیم که برنامه‌ریزی کرده بودیم، اما کارت قرمز همه چیز را خراب کرد. بازی مقابل سیتی با ۱۱ نفر هم سخت است، چه برسد به اینکه ۷۵ یا ۸۰ دقیقه ۱۰ نفره باشید.

کونته درباره دلیل خروج کوین دی‌بروینه در دقیقه ۲۶ توضیح داد: سرنوشت گاهی بی‌رحم است. تنها کاری که می‌توانستم بکنم این بود که کوین را قربانی کنم و یک مدافع وارد زمین کنم. برایش خیلی ناراحت شدم، چون فرصت بازی برابر تیم سابقش را از دست داد، اما هیچ انتخاب دیگری نداشتم.

با وجود شکست، سرمربی ناپولی از تلاش شاگردانش راضی بود: بازیکنانم فداکاری زیادی کردند. روحیه و ذهنیت خوبی نشان دادند. می‌دانستم مقابل تیمی مثل سیتی اگر تمرکز نداشته باشید، ممکن است پنج یا شش گل بخورید. خوشحالم که تیمم با وجود سختی‌ها توانست نتیجه را کنترل کند.

او در پایان درباره آینده تیم گفت: این اولین بار بود که تیم من چنین آزمون سختی را ۱۰ نفره مقابل یکی از قدرتمندترین حریفان پشت سر گذاشت. حس مثبتی دارم و مطمئنم این تجربه به ما کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/