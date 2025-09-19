روستوف با کامبک مقابل اسپارتاک مسکو پیروز شد

به گزارش ایلنا، در چارچوب مرحله گروهی روسیه کاپ، تیم روستوف پنج‌شنبه شب در ورزشگاه لوکویل آرنا به مصاف اسپارتاک مسکو رفت. تیمی که محمد محبی را برخلاف بازی قبل در ترکیب نداشت، ابتدا با یک گل عقب افتاد، اما در نیمه دوم توانست کامبک زده و با نتیجه ۲–۱ پیروز شود.

این پیروزی پس از سه هفته شکست ناپذیری روستوف در لیگ برتر روسیه (دو مساوی و یک برد) به دست آمد و ۳ امتیاز ارزشمند برای تیم فراهم کرد تا امیدهایش برای صعود از گروه C روسیه کاپ زنده بماند.

محمد محبی، مهاجم ایرانی تیم که در فصل جاری لیگ برتر روسیه ۸ بار به میدان رفته و یک گل و یک پاس گل ثبت کرده و در روسیه کاپ هم دو بار بازی کرده بود، در دیدار مقابل اسپارتاک تا پایان روی نیمکت نشست.

روستوف روز یکشنبه هفته آینده در نُهمین بازی فصل لیگ برتر روسیه مهمان بالتیکا خواهد بود و انتظار می‌رود محمد محبی در این مسابقه به ترکیب تیم بازگردد.

