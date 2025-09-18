خبرگزاری کار ایران
حسینی: وقت حرف زدن در زمین است، نه بیرون از آن

حسینی: وقت حرف زدن در زمین است، نه بیرون از آن
سرمربی آلومینیوم اراک پیش از دیدار مقابل استقلال خوزستان خواستار حمایت هواداران و تمرکز تیمش برای جبران نتایج ضعیف اخیر شد.

به گزارش ایلنا، سید مجتبی حسینی در نشست خبری پیش از مسابقه آلومینیوم اراک مقابل استقلال خوزستان گفت: فکر می‌کنم فردا با یکی از آماده‌ترین تیم‌های لیگ برتر بازی داریم؛ تیمی که نتایج خوبی در این فصل به دست آورده، اما تیم ما نتایج خوبی کسب نکرده و امتیاز نگرفته است. اگر هر حرفی داریم، باید در زمین مسابقه آن را بزنیم.

او با تأکید بر اینکه فرصت‌ها در حال از دست رفتن هستند، افزود: باید حرف خودمان را در زمین بزنیم تا از این شرایط بیرون بیاییم و امتیازها را جمع کنیم.

حسینی درباره روند ناکامی تیم در تبدیل موقعیت‌ها به گل اظهار کرد: حرف برای گفتن زیاد است، اما باید حمایت کنیم و الکی به تیم جوان فشار نیاوریم. آلومینیوم تیم این شهر است و باید پشتیبانی شود. تیم ما برای هیچ شخصی نیست و متعلق به مردم اراک و استان است. با کیفیت بازیکنان، می‌توانیم از این شرایط بیرون بیاییم.

سرمربی آلومینیوم در پایان درباره اهمیت حضور تماشاگران افزود: 100 درصد حضورشان می‌تواند به ما کمک کند. خواهشم این است مردم و هواداران عزیز به ورزشگاه بیایند و پشتیبانی داشته باشند تا بتوانیم نتیجه خوبی کسب کنیم.

