استیناف محرومیت دین هویسن را تأیید کرد
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اسپانیا محرومیت یکجلسهای مدافع رئال مادرید را پابرجا دانست و بازیکن در دیدار شنبه مقابل اسپانیول غایب خواهد بود.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید تلاش کرد با استناد به ویدئویی از کمیته داوران (CTA) محرومیت دین هویسن را لغو کند. در این ویدئو، کمیته داوران اشتباه خیل مانزانو را پذیرفته بود که منجر به کارت قرمز شده و در اصل باید کارت زرد داده میشد. با این حال، ارائه این ویدئو به عنوان مدرک قطعی پذیرفته نشد و کمیته استیناف به درخواست رئال پاسخ منفی داد.
در بیانیه کمیته استیناف آمده است: هیچگونه تناقض آشکاری بین آنچه در گزارش داوری ثبت شده و محتوای تصاویر ویدئویی وجود ندارد. برای اثبات خطای فاحش، مدارک ارائهشده باید به طور واضح و غیرقابل تردید با گزارش رسمی داور در تضاد باشد.