مورینیو: رفتن به فنرباغچه اشتباه بود، اما پشیمان نیستم

به گزارش ایلنا، مورینیو، مربی پرتغالی با ۲۶ عنوان قهرمانی در کارنامه، در مراسم معارفه‌اش در بنفیکا گفت: تصمیم اشتباهی گرفتم که به فنرباغچه رفتم، اما پشیمان نیستم. می‌دانم چه کارهایی درست یا غلط انجام دادیم. رفتن به فنرباغچه اشتباه بود، اما تا آخرین روز همه توانم را گذاشتم.

در قرارداد جدید مورینیو با بنفیکا بندی وجود دارد که اجازه بازنگری قرارداد را در پایان سال اول، یعنی تابستان ۲۰۲۶، به او می‌دهد.

او درباره تجربه‌اش در فنرباغچه توضیح داد: در باشگاه قبلی‌ام، همه‌چیز ساده بود. می‌خواستم با چهار مدافع بازی کنم، اما روز بعد از رفتنم، باشگاه پنج بازیکن جدید خرید. وقتی آنجا بودم، بازی با چهار مدافع غیرممکن بود، چون تیم هفت مدافع وسط داشت و فقط یک وینگر.

پس از جدایی مورینیو، فنرباغچه دومنیکو تدسکو را به‌عنوان سرمربی جدید خود منصوب کرد.

