به گزارش ایلنا، مهدی تارتار در نشست‌خبری پیش از بازی با ملوان حضور یافت و در حالی که بعد از دیدار سپاهان بسیاری انتظار داشتند که در مورد داوری صحبت کند، در این باره و اعتراضش به عملکرد داور بازی سپاهان صحبتی نکرد.

تارتار درباره دیدار ملوان و گل‌گهر عنوان کرد: ما هر وقت می‌آییم انزلی، در خیابان‌ها که رد می‌شویم حالمان خوب و خاطراتمان زنده می‌شود. فردا هم باتوجه به هواداران پرشور ملوان و میل دو تیم به پیروزی، بازی جذابی را شاهد خواهیم بود. این کمک می‌کند بازی جذابی باشد و امیدوارم هر تیمی که استحقاقش را دارد، برنده بازی شود.

او درباره غایبان تیمش گفت: بازیکن محروم ما علیرضا علیزاده است چه اخراج شد اما سایر بازیکنان در شرایط خوب هستند. یکی دو بازیکن مصدوم داریم و تلاش می‌کنیم با کادرپزشکی به باری برسند.

سرمربی سابق ملوان در خصوص «تارتار انزلی‌چی» توضیح داد: این لقب را خیلی دوست دارم وبا آن انرژی خاصی میگیرم اما الان مربی گل‌گهر هستم و با شغل حرفه‌ای با تمام وجود برای موفقیت گل‌گهر تلاش می‌کنیم. انزلی از شهرهایی است که هرگز آن را فراموش نمیکنم و همیشه در ذهنم شور و اشتیاق مردم خواهد ماند. امیدوارم ملوان همیشه موفق باشد، الان رقیب هستیم و ما تمام تلاشمان را برای تیممان خواهیم کرد اما امیدوارم هر تیمی که لیاقت پیروزی دارد، به آن برسد.

تارتار درباره شرایط ملوان اظهار داشت: ملوان در سال‌های گذشته فوق‌العاده بوده و به آقای زارع خدا قوت میگویم. بازی سختی است و هر دو تیم از تیمهای خوب امسال هستند و حضور این تماشاگران در روز تعطیل، به هر دو تیم انرژی خاصی خواهد داد. هواداران انزلی‌چی همیشه به تیمشان کمک کرده و ملوان هم تیم خوبی را آماده کرده است. آقای زارع هم کم کم به مربیان باتجربه اضافه می‌شود و امیدوارم بازی خوبی را ببینیم.

او در پایان گفت: امیدوارم کم اشتباه باشیم و بتوانیم با برد از زمین خارج شویم. باید تلاش کنیم برنامه‌هایمان را در زمین پیاده کنیم.

