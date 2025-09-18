خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تارتار: اشتباه نداشته باشیم می‌توانیم پیروز شویم/ به زارع خداقوت می‌گویم

تارتار: اشتباه نداشته باشیم می‌توانیم پیروز شویم/ به زارع خداقوت می‌گویم
کد خبر : 1687998
لینک کوتاه کپی شد.

مهدی تارتار می‌گوید تیمش برای رسیدن به پیروزی تلاش خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی تارتار در نشست‌خبری پیش از بازی با ملوان حضور یافت و در حالی که  بعد از دیدار سپاهان بسیاری انتظار داشتند که در مورد داوری صحبت کند، در این باره و اعتراضش به عملکرد داور بازی سپاهان صحبتی نکرد.

تارتار درباره دیدار ملوان و گل‌گهر عنوان کرد: ما هر وقت می‌آییم انزلی، در خیابان‌ها که رد می‌شویم حالمان خوب و خاطراتمان زنده می‌شود. فردا هم باتوجه به هواداران پرشور ملوان و میل دو تیم به پیروزی، بازی جذابی را شاهد خواهیم بود. این کمک می‌کند بازی جذابی باشد و امیدوارم هر تیمی که استحقاقش را دارد، برنده بازی شود.

او درباره غایبان تیمش گفت: بازیکن محروم ما علیرضا علیزاده است چه اخراج شد اما سایر بازیکنان در شرایط خوب هستند. یکی دو بازیکن مصدوم داریم و تلاش می‌کنیم با کادرپزشکی به باری برسند.

سرمربی سابق ملوان در خصوص «تارتار انزلی‌چی» توضیح داد: این لقب را خیلی دوست دارم وبا آن انرژی خاصی میگیرم اما الان مربی گل‌گهر هستم و با شغل حرفه‌ای با تمام وجود برای موفقیت گل‌گهر تلاش می‌کنیم. انزلی از شهرهایی است که هرگز آن را فراموش نمیکنم و همیشه در ذهنم شور و اشتیاق مردم خواهد ماند. امیدوارم ملوان همیشه موفق باشد، الان رقیب هستیم و ما تمام تلاشمان را برای تیممان خواهیم کرد اما امیدوارم هر تیمی که لیاقت پیروزی دارد، به آن برسد.

تارتار درباره شرایط ملوان اظهار داشت: ملوان در سال‌های گذشته فوق‌العاده بوده و به آقای زارع خدا قوت میگویم. بازی سختی است و هر دو تیم از تیمهای خوب امسال هستند و حضور این تماشاگران در روز تعطیل، به هر دو تیم انرژی خاصی خواهد داد. هواداران انزلی‌چی همیشه به تیمشان کمک کرده و ملوان هم تیم خوبی را آماده کرده است. آقای زارع هم کم کم به مربیان باتجربه اضافه می‌شود و امیدوارم بازی خوبی را ببینیم.

او در پایان گفت: امیدوارم کم اشتباه باشیم و بتوانیم با برد از زمین خارج شویم. باید تلاش کنیم برنامه‌هایمان را در زمین پیاده کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی