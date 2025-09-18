به گزارش ایلنا، برنامه مرحله یک‌هشتم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جهان اعلام شد و تیم‌ها آماده نبرد برای صعود به یک‌چهارم نهایی هستند.

برنامه مرحله یک‌هشتم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جهان اعلام شد:

شنبه ۲۹ شهریور:

ساعت ۱۱:۰۰ / ترکیه – هلند

ساعت ۱۵:۳۰ / لهستان – کانادا

یکشنبه ۳۰ شهریور:

ساعت ۱۱:۰۰ / آرژانتین – ایتالیا

ساعت ۱۵:۳۰ / بلژیک – فنلاند

دوشنبه ۳۱ شهریور:

ساعت ۱۱:۰۰ / بلغارستان – پرتغال

ساعت ۱۵:۳۰ / آمریکا – اسلوونی

سه‌شنبه ۱ مهر:

ساعت ۱۱:۰۰ / تونس – جمهوری چک

ساعت ۱۵:۳۰ / ایران – صربستان

دیدار تیم ملی ایران مقابل صربستان یکی از حساس‌ترین مسابقات این مرحله است، جایی که شاگردان پیاتزا فرصت دارند با شکست صدرنشین گروه H، گام مهمی به سوی جمع چهار تیم برتر جهان بردارند. سایر مسابقات نیز با حضور تیم‌های مطرح و رقابت فشرده، نوید مرحله‌ای پرهیجان را می‌دهد.

انتهای پیام/