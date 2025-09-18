دو گل دیگر و رکورد بریتانیایی لیگ قهرمانان؛
هری کین، ستاره درخشان آلیانز آرنا
هری کین با دو گل در پیروزی ۳–۱ بایرن مونیخ مقابل چلسی، رکورد بیشترین مشارکت در گل برای بازیکنان بریتانیایی در لیگ قهرمانان را شکست و به ۵۳ مشارکت رسید.
به گزارش ایلنا، هری کین در اولین دیدار گروهی لیگ قهرمانان اروپا مقابل چلسی درخشید و با دو گل خود، بایرن مونیخ را به پیروزی ۳–۱ هدایت کرد. گلهای او از روی نقطه پنالتی و با بهرهگیری از اشتباه گوستو به ثمر رسید و با این دو گل، تعداد گلهایش در لیگ قهرمانان اروپا به ۲۱ گل در ۲۵ بازی رسید تا از امباپه (۱۷)، رافینیا (۱۶) و هالند (۱۴) پیشی بگیرد و رکورددار بریتانیایی این رقابتها شود.
کین این فصل فوقالعاده آغاز کرده و تا کنون ۱۰ گل به ثمر رسانده است: ۵ گل در سه هفته اول بوندسلیگا، ۲ گل در جام حذفی مقابل وهن ویسبادن، ۱ گل در سوپرکاپ مقابل اشتوتگارت و ۲ گل اخیر در لیگ قهرمانان. در ورزشگاه آلیانز آرنا، او نه تنها بایرن را به ششمین پیروزی متوالی هدایت کرد، بلکه بهعنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد و جایزه خود را به پسرش لوئیس تقدیم کرد.
کریستوف فرویند، مدیر ورزشی بایرن، عملکرد کین را استثنایی توصیف کرد و جاوشوا کیمیش به شوخی گفت که دیگر نمیتوانند به او تبریک بگویند، چون او استانداردی خاص ایجاد کرده است. کین با احتیاط از این پیروزی بهعنوان «اولین گام از گامهای بسیار» یاد کرد و با ۹۵ گل و ۲۹ پاس گل در ۱۰۲ بازی برای بایرن، همچنان یکی از برترین گلزنان اروپا از سال ۲۰۲۳ محسوب میشود و احتمالاً جوایز بیشتری به دست خواهد آورد.