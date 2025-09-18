به گزارش ایلنا، امیر خلیفه‌اصل سرمربی استقلال خوزستان پیش از دیدار تیمش مقابل آلومینیوم اراک در نشست خبری شرکت کرد و درباره شرایط تیم، سختی مسابقه و آمادگی بازیکنان صحبت کرد.

او در ابتدا گفت: «ابتدا به جامعه فوتبال استان مرکزی تسلیت عرض می‌کنم و از باشگاه خوب آلومینیوم بابت میزبانی‌شان تشکر می‌کنم. جایگاه فعلی این تیم در جدول به هیچ وجه توانایی واقعی‌شان را نشان نمی‌دهد و ما را فریب نمی‌دهد. آقای حسینی که مربی باتجربه و تاکتیکی هستند روی نیمکت آلومینیوم حضور دارند و فردا بازی بسیار سخت و تاکتیکی در پیش داریم. ما آماده‌ایم هم نمایش خوبی داشته باشیم و هم نتیجه لازم را کسب کنیم و امیدوارم با دست پر از استان مرکزی برگردیم.»

خلیفه‌اصل درباره ترکیب تیمش افزود: «تنها غایب ما حمید محمدی کاپیتان تیم است که در بازی گذشته کارت قرمز گرفت، اما سایر بازیکنان آماده‌اند و با تمام قوا به میدان می‌رویم. هفته گذشته مسابقه‌ای سخت داشتیم که تا دقیقه ۱۲۵ طول کشید و انرژی زیادی از بازیکنان گرفت، اما با کمک کادر پزشکی و بدنسازی، ریکاوری خوبی انجام شد و بازیکنان آماده بازی فردا هستند.»

او در پایان اظهار داشت: «بازی فردا هم سه امتیاز بیشتر ندارد، اما ما تمام توان خود را می‌گذاریم تا با یک نمایش خوب و نتیجه مطلوب دل هواداران خوزستان را شاد کنیم. همچنین از مدیرعامل و هیئت مدیره تشکر می‌کنم که در حال حل مشکلات باشگاه هستند و خبرهای خوبی برای آینده تیم در راه است.»

