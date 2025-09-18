به گزارش ایلنا، بعد از صعود پیام احمدی به فینال، علیرضا عبدولی در نیمه‌نهایی قهرمانی کشتی فرنگی جهان در زاگرب به مصاف مالخاز آمویان از ارمنستان رفت. عبدولی، دارنده دو مدال طلای جهان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ و پیروز مقابل مارکوس سانچز اسپانیایی، ماکساتبک اولوی قرقیز و سنان سلیمانوف نایب‌قهرمان جهان، در وقت اول در خاک حریف قرار گرفت و ۵ امتیاز عقب افتاد.

آمویان، با تجربه فراوان و همراهی مربی سابق تیم ملی ایران، وقت اول را با همین نتیجه به پایان رساند. در وقت دوم، با اخطار کم‌کاری برای آمویان و قرار گرفتن در خاک، عبدولی تلاش زیادی کرد اما موفق به جبران نشد و کشتی با نتیجه ۵–۱ به پایان رسید.

با این نتیجه، عبدولی در اولین سال ملی‌پوشی خود، برای کسب مدال برنز به دیدار رده‌بندی می‌رود و مالخاز آمویان فردا در فینال وزن خود حاضر خواهد بود.

