صعود به فینال
پیروزی مقتدرانه تیم ملی بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران مقابل هنگکنگ
ملیپوشان بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران با شکست ۶۴–۲۰ هنگکنگ، راهی دیدار فینال کاپ آسیا دیویژن B شدند و روز جمعه به مصاف هند خواهند رفت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران در مرحله نیمهنهایی رقابتهای کاپ آسیا دیویژن B در مالزی، امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور، با نتیجه ۶۴–۲۰ هنگکنگ را شکست داد و جواز حضور در فینال را کسب کرد.
نتایج چهار کوارتر این دیدار به ترتیب: کوارتر اول ۱۹–۱۰، کوارتر دوم ۱۲–۴، کوارتر سوم ۱۸–۶ و کوارتر چهارم ۱۵–۰ به سود ایران رقم خورد. النا احمدیان با ثبت ۱۴ امتیاز، ۳ ریباند، ۳ توپربایی و ۴ پاس گل و کارایی ۱۷ به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.
ملیپوشان ایران روز جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران در دیدار فینال مقابل هند قرار خواهند گرفت. در مرحله گروهی، تیم ایران مقابل هند شکست خورد اما مقابل ساموا و ازبکستان پیروز شد و با قرار گرفتن در رده دوم گروه A، از مرحله پلیآف مقابل مالزی عبور کرد تا به نیمهنهایی برسد.
اسامی بازیکنان تیم شامل: ریحانه مقانلو، اسما شادروح، آناهیتا امینی، پریا مهرمند، سارا مختاری، الینا کاظم آوینی، هستی خزایی، النا احمدیان، یکتا شبانی، عسل برومند، مبینا بریهی و فاطمهزهرا نعمتی است.
کادر فنی و مدیریتی تیم شامل سرپرست بلقیس عادلی، سرمربی سروه ضرغامیان، مربی لوسینه ست آقایان، مشاور فنی آرمن الهوردیان و بدنساز یگانه ضرغامیان است. همچنین فتانه ملک، نایب رئیس بانوان فدراسیون، تیم را در این رقابتها همراهی میکند.