به گزارش ایلنا، تیم ملی بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های کاپ آسیا دیویژن B در مالزی، امروز پنج‌شنبه ۲۷ شهریور، با نتیجه ۶۴–۲۰ هنگ‌کنگ را شکست داد و جواز حضور در فینال را کسب کرد.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به ترتیب: کوارتر اول ۱۹–۱۰، کوارتر دوم ۱۲–۴، کوارتر سوم ۱۸–۶ و کوارتر چهارم ۱۵–۰ به سود ایران رقم خورد. النا احمدیان با ثبت ۱۴ امتیاز، ۳ ریباند، ۳ توپ‌ربایی و ۴ پاس گل و کارایی ۱۷ به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.

ملی‌پوشان ایران روز جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران در دیدار فینال مقابل هند قرار خواهند گرفت. در مرحله گروهی، تیم ایران مقابل هند شکست خورد اما مقابل ساموا و ازبکستان پیروز شد و با قرار گرفتن در رده دوم گروه A، از مرحله پلی‌آف مقابل مالزی عبور کرد تا به نیمه‌نهایی برسد.

اسامی بازیکنان تیم شامل: ریحانه مقانلو، اسما شادروح، آناهیتا امینی، پریا مهرمند، سارا مختاری، الینا کاظم آوینی، هستی خزایی، النا احمدیان، یکتا شبانی، عسل برومند، مبینا بریهی و فاطمه‌زهرا نعمتی است.

کادر فنی و مدیریتی تیم شامل سرپرست بلقیس عادلی، سرمربی سروه ضرغامیان، مربی لوسینه ست آقایان، مشاور فنی آرمن اله‌وردیان و بدنساز یگانه ضرغامیان است. همچنین فتانه ملک، نایب رئیس بانوان فدراسیون، تیم را در این رقابت‌ها همراهی می‌کند.

