ریکاردو آلوز: برای شروع فصل جدید با سپاهان هیجان‌زده‌ام
بازیکن جدید سپاهان تأکید کرد با همکاری محرم نویدکیا و حمایت هواداران، تیم می‌تواند برای رسیدن به جایگاه‌های بالای جدول تلاش کند.

به گزارش ایلنا، ریکاردو آلوز در گفت‌وگو با رسانه رسمی باشگاه سپاهان درباره پیوستن خود به این تیم اظهار داشت که بسیار خوشحال و هیجان‌زده برای شروع فصل جدید است. او تأکید کرد: سپاهان همیشه باید برای بودن در جایگاه‌های بالای جدول بجنگد. در هر رقابت، باید قوی باشیم و در کنار یکدیگر باشیم.

آلوز افزود که امیدوار است بتواند به محرم نویدکیا کمک کند و در عین حال از تجربه او بهره ببرد: با همکاری و کار تیمی، می‌توانیم دستاوردهای بزرگی داشته باشیم.

وی همچنین درباره نقش هواداران و جو ورزشگاه نقش‌جهان گفت: با حمایت هواداران، ما قوی‌تر می‌شویم و جو ورزشگاه واقعاً عالی است؛ وقتی اینجا بودم، انرژی هواداران را خیلی خوب احساس کردم.

