به گزارش ایلنا، ریکاردو آلوز در گفت‌وگو با رسانه رسمی باشگاه سپاهان درباره پیوستن خود به این تیم اظهار داشت که بسیار خوشحال و هیجان‌زده برای شروع فصل جدید است. او تأکید کرد: سپاهان همیشه باید برای بودن در جایگاه‌های بالای جدول بجنگد. در هر رقابت، باید قوی باشیم و در کنار یکدیگر باشیم.

آلوز افزود که امیدوار است بتواند به محرم نویدکیا کمک کند و در عین حال از تجربه او بهره ببرد: با همکاری و کار تیمی، می‌توانیم دستاوردهای بزرگی داشته باشیم.

وی همچنین درباره نقش هواداران و جو ورزشگاه نقش‌جهان گفت: با حمایت هواداران، ما قوی‌تر می‌شویم و جو ورزشگاه واقعاً عالی است؛ وقتی اینجا بودم، انرژی هواداران را خیلی خوب احساس کردم.

