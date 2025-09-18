به گزارش ایلنا، دادگاه شماره ۳ سان بارتولومه دی تیراخانا در گران کاناریا تصمیم گرفته است برای رائول آسنسیو، مدافع رئال مادرید، و سه بازیکن سابق آکادمی این باشگاه، فران روئیز، خوان رودریگز و آندرس گارسیا، دادگاه برگزار کند. این افراد به انتشار بدون اجازه ویدیوهای غیراخلاقی متهم‌اند؛ ویدیوهایی که بنا بر گزارش‌ها، دو نفر از جمله یک فرد زیر سن قانونی را تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس اطلاعیه دادگاه عالی عدالت جزایر قناری، قاضی برای روئیز، رودریگز و گارسیا وثیقه ۲۰ هزار یورویی و برای آسنسیو وثیقه ۱۵ هزار یورویی تعیین کرده است. دلیل این تفاوت، نقش سه نفر نخست به‌عنوان تهیه‌کنندگان ویدیوها بدون رضایت افراد حاضر در آن‌ها عنوان شده است. پیش‌تر نیز اعلام شده بود که آسنسیو در این پرونده تبرئه نشده است.

