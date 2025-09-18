به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر تیم های فجر سپاسی و ذوب آهن با یکدیگر دیدار خواهند کرد. فجر بازی خانگی قبلی خود را برده و می‌خواهد این روند را ادامه دهد و در سمت مقابل ذوب آهن بعد از دشت اولین برد فصل به شیراز آمده است.

قاسم حدادی‌فر سرمربی ذوب آهن در نشست خبری پیش از این مسابقه صحبتش را اینطور شروع کرد: «خیلی خوشحالم که شهر شیراز و استان فارس یکبار دیگر در لیگ برتر دارای نماینده است. فوتبال استان فارس همیشه بازیکنان بزرگی تحویل داده و اعتبار بالایی در فوتبال کشور دارد.»

او درباره میزبان فردای تیمش گفت: «تیم فجر سپاسی یکی از تیم‌های باکیفیت لیگ است و در این سه بازی نشان داده از لحاظ فوتبالی و مالکیتی فوق العاده هستند. مربی بادانشی به اسم پیروز قربانی دارند. ما کار بسیار سختی داریم اما آماده هستیم و امیدواریم بهتر از سه هفته قبل کار کنیم. پیش بینی خودم این است که یک فوتبال زیبا خواهیم دید و امیدوارم این اتفاق بیفتد و در نهایت با نتیجه از بازی خارج شویم.»

سرمربی ذوب آهن در خصوص شرایط این تیم گفت: «تیم ما دچار تغییرات زیادی شده و این نیاز به زمان دارد که تیم به هماهنگی لازم برسد. روز به روز بهتر می‌شویم اما هنوز ایراداتی داریم. برخی از آنها را برطرف کردیم و فردا با آمادگی کامل وارد زمین خواهیم شد تا یک بازی خوب و جوانمردانه انجام شود.»

حدادی‌فر در واکنش به وضعیت ورزشگاه پارس شیراز تاکید کرد: «خوشحالم که این مجموعه زیبا و باکیفیت را دیدم. البته هنوز زیاد جای کار دارد. مردم شیراز لیاقت بهتر از این‌ها را دارند. این یک اتفاق خوب برای شیراز است و امیدوارم در شهرهای دیگر هم این اتفاق بیفتد. پیش نیاز هر فوتبال باکیفیتی، استادیوم و چمن‌های مناسب است. خدا را شکر شیراز دارد از این موضوع بهره‌مند می‌شود. نوع فوتبال فجر طوری است که نیاز به زمین خوب دارد.»

او به اینکه اتکای ذوب آهن در این سه هفته روی حسن شوشتری بوده، پاسخ داد:«ما یک تیم کامل هستیم و حسن شوشتری در موقعیت گل زدن قرار گرفت اما بقیه بازیکنان هم تلاش کردند. شوشتری تا به حال سه گل زده و یکی از نفرات خوب تیم است منتها ما پلن‌های مختلفی داریم و برای هر بازی طبق خودش پیش می‌رویم.»

حدادی‌فر در خصوص اینکه تیمش در بازی با استقلال در آخرین لحظه برد را با مساوی عوض کرد و شاید این اتفاق در ادامه هم رخ دهد نیز گفت: «فوتبال بازی لحظات است و تیم باید از ابتدا تا انتها تمرکز داشته باشد. فکر میکنم تیم نسبتاً جوان هستیم و اسیر احساسات شدیم. با بازیکنان حرف زدیم تا بتوانیم تمرکزمان تا سوت پایان حفظ شود و اشتباهات گذشته. ا جبران کنیم.»

