اعتراض تند بیاتلو به محرومیتها؛
بیاتلو: مگر سرمربی استقلال قتل کرده است؟
وحید بیاتلو سرمربی آریو اسلامشهر پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل مس شهر بابک در هفته چهارم لیگ دسته اول، در نشست خبری اظهاراتی جنجالی را مطرح کرد.
به گزارش ایلنا، وحید بیاتلو سرمربی آریو اسلامشهر در ابتدای نشست خبری بعد از دیدار برابر مس شهر بابک گفت: «ابتدا باید از هواداران و بازیکنان تیم خودم و همچنین تیم حریف تشکر کنم. از نظر فنی در نیمه نخست مالکیت توپ در اختیار ما بود، اما موقعیت خاصی خلق نکردیم. در نیمه دوم هم از نظر مالکیت و هم از لحاظ خلق موقعیت شرایط بهتری داشتیم و حتی چند بار توپ را به تیرک زدیم، در حالی که حریف بیشتر روی دفاع متمرکز بود.»
بیاتلو در بخش دیگری از صحبتهایش به موضوع محرومیت خود پرداخت و گفت:«بارها به داوران گفتهام که سرمربی مهمترین فرد یک باشگاه است و باید مورد حمایت قرار گیرد. در فوتبال اروپا هم هیچگاه داوران با سرمربی درگیر نمیشوند، چه برسد به اینکه به خاطر یک حرکت کوچک کل فصل محروم شوند. وقتی سرمربی محروم میشود، تنها آینده خودش نه، بلکه آینده تیم هم نابود میشود.»
او درباره رفتار داور مسابقه نیز اعتراض جدی داشت و عنوان کرد: «در جریان بازی داور با برخی بازیکنان به زبان لری و ترکی صحبت میکرد. این موضوع شایسته لیگ حرفهای نیست. اینکه داور کنار بازیکن حریف حال و احوال میکند و به زبان محلی صحبت میکند، به نوعی اعتمادبهنفس کاذب به تیم مقابل میدهد. من به این موضوع اعتراض کردم و در نهایت محروم شدم. این محرومیت را هرگز نمیبخشم و داور مقصر اصلی است.»
سرمربی آریو در ادامه با اشاره به محرومیتهای طولانی برخی مربیان گفت:«سرمربی استقلال چهار ماه محروم شده؛ برای چه؟ مگر چنین حکمی منطقی است؟ این همه هزینه میشود، آن هم از بیتالمال، بعد با یک حکم، تیمها متضرر میشوند. چنین محرومیتهایی فقط زمانی قابل توجیه است که یک جرم بزرگ مثل قتل اتفاق بیفتد!»
بیاتلو همچنین به انتقادات رسانهای واکنش نشان داد و اظهار داشت: «برخی صفحات مجازی و رسانهها فقط به دنبال حاشیهسازی هستند. من انتظار دارم رسانهها بیایند و عملکرد واقعی آریو را ببینند. این تیم هر سال بازیکن به لیگ برتر داده و همین امسال هم هفت بازیکن به تیمهای دیگر معرفی کردهایم. هدف باشگاه ما قهرمانی نیست؛ بلکه بازیکنسازی و کمک به فوتبال ایران است. مدیرعامل باشگاه هم همین رویکرد را دنبال میکند و معتقد است اولویت با پرورش استعدادهای فوتبال کشور است.»
او در پایان گفت: «من اهل همین منطقهام و فاصله زیادی با ورزشگاه ندارم. به همین خاطر با علاقه در آریو کار میکنم. از هواداران میخواهم از تیم حمایت کنند و مطمئن باشند هر زمان عملکرد ضعیفی داشته باشیم، خودم آماده شنیدن انتقادات هستم.»