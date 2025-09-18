خبرگزاری کار ایران
برنامه مسابقات امروز کشتی فرنگی قهرمانی جهان
رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی ۲۰۲۵ جهان از امروز پنجشنبه در زاگرب کرواسی آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان از امروز پنجشنبه (۲۷ شهریور) در شهر زاگرب کرواسی برگزار می‌شود که پیام احمدی در ۵۵ کیلوگرم، علیرضا عبدولی در ۷۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۲ و امین میرزازاده در ۱۳۰ کیلوگرم به میدان می‌روند. به جز امین میرزازاده، کشتی‌گیران بقیه اوزان برای اولین بار میدان جهانی را تجربه می‌کنند.

پیش از این تیم ملی کشتی آزاد ایران بعد از ۱۲ سال با کسب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و سه برنز به عنوان قهرمانی جهان رسید.

برنامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان به وقت ایران به شرح زیر است:

پنج شنبه ۲۷ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

