واکنش کاسترو به زدن ۷ گل توسط تیمش به استقلال

به گزارش ایلنا، لوئیس کاسترو، سرمربی پرتغالی الوصل، پس از پیروزی پرگل تیمش برابر استقلال ایران با نتیجه ۷ بر ۱، ابراز خوشحالی کرد و آن را بزرگ‌ترین برد تاریخ باشگاه‌های امارات مقابل نمایندگان ایران خواند.

کاسترو در نشست خبری گفت: بازیکنان با تمرکز بالا بازی کردند و باعث شدند مسابقه ساده به نظر برسد. به آن‌ها بابت عملکردشان تبریک می‌گویم. این برد کاملاً شایسته آن‌ها بود.

او افزود: پیروزی با هفت گل به معنای آسان بودن مسابقه نیست. ما با نهایت جدیت کار کردیم و تلاش و قدرت بازیکنان دلیل این نتیجه پرگل بود.

سرمربی الوصل همچنین خاطرنشان کرد: در خانه آرامش داشتیم و بسیار خوب بازی کردیم. از تماشاگران بابت حمایتشان سپاسگزارم. واقعاً به تیمم افتخار می‌کنم و خوشحالم که مسیر آسیایی ما با چنین روحیه‌ای آغاز شد.

کاسترو در پایان تأکید کرد: تمرکز ما روی تمام رقابت‌های داخلی است، اما در کنار آن برای قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا ۲ هم می‌جنگیم.

