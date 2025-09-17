خبرگزاری کار ایران
فاجعه شاگردان ساپینتو در هفته اول مسابقات آسیایی!

فاجعه شاگردان ساپینتو در هفته اول مسابقات آسیایی!
استقلال با هدایت ریکاردو ساپینتو در نخستین حضور دوباره‌اش روی نیمکت، برابر الوصل متحمل سنگین‌ترین شکست تاریخ خود در لیگ قهرمانان آسیا شد.

به گزارش ایلنا، استقلال در یکی از تلخ‌ترین شب‌های تاریخ خود در لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الوصل رفت؛ دیداری که با بازگشت ریکاردو ساپینتو به نیمکت آبی‌ها پس از دو سال همراه بود. حضور بازیکنان پرستاره‌ای چون یاسر آسانی و منیر الحدادی در ترکیب اصلی، امید هواداران را برای نمایشی قدرتمند افزایش داده بود، اما اتفاقات زمین چیز دیگری رقم زد.

در همان دقایق ابتدایی، فابیو لیما با شوتی تماشایی دروازه آنتونیو آدان را گشود و بار دیگر ضعف دروازه‌بان اسپانیایی روی شوت‌های از راه دور آشکار شد. این گل آغاز کابوسی بود که در نهایت به شکست سنگین ۷ بر ۱ استقلال انجامید. نتیجه‌ای که به عنوان بدترین شکست تاریخ استقلال و سنگین‌ترین باخت یک تیم ایرانی در تمام ادوار لیگ قهرمانان آسیا ثبت شد.

این باخت فاجعه‌بار در حالی رقم خورد که استقلال یکی از پرستاره‌ترین اسکوادهای سال‌های اخیرش را در اختیار داشت، اما نمایش تیم فاصله زیادی با انتظارات داشت و ناکامی بزرگی در کارنامه آبی‌ها به جا گذاشت.

