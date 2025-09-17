مس کرمان 1 - بعثت کرمانشاه 0 ؛ سه امتیاز خانگی در جیب آقا فرزاد

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم مس کرمان در ورزشگاه خانگی خود میزبان بعثت کرمانشاه بود و توانست با نتیجه ۱ بر ۰ به پیروزی برسد. تک‌گل این مسابقه در دقیقه ۹ از روی نقطه پنالتی توسط احمد نصیری به ثمر رسید تا شاگردان فرزاد حسین‌خانی پس از سه هفته ناکامی، بالاخره طعم برد را بچشند.

مس کرمان پس از این گل با تمرکز بالا و دفاع منسجم توانست نتیجه را تا پایان بازی حفظ کند و سه امتیاز حیاتی به حساب خود واریز کند. با این برد، مس کرمان ۴ امتیازی شد و تا حدی از فشار روانی و انتقادات فاصله گرفت.

در سوی دیگر، بعثت کرمانشاه با وجود تلاش برای جبران نتیجه، نتوانست راهی به دروازه مس پیدا کند و با همان ۵ امتیاز قبلی در جدول باقی ماند. این شکست می‌تواند روند این تیم در هفته‌های آینده را دشوارتر کند.

