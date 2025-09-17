خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لیگ دسته اول؛

مس کرمان 1 - بعثت کرمانشاه 0 ؛ سه امتیاز خانگی در جیب آقا فرزاد

مس کرمان 1 - بعثت کرمانشاه 0 ؛ سه امتیاز خانگی در جیب آقا فرزاد
کد خبر : 1687633
لینک کوتاه کپی شد.

مس کرمان با یک گل بعثت کرمانشاه را شکست داد.

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم مس کرمان در ورزشگاه خانگی خود میزبان بعثت کرمانشاه بود و توانست با نتیجه ۱ بر ۰ به پیروزی برسد. تک‌گل این مسابقه در دقیقه ۹ از روی نقطه پنالتی توسط احمد نصیری به ثمر رسید تا شاگردان فرزاد حسین‌خانی پس از سه هفته ناکامی، بالاخره طعم برد را بچشند.

مس کرمان پس از این گل با تمرکز بالا و دفاع منسجم توانست نتیجه را تا پایان بازی حفظ کند و سه امتیاز حیاتی به حساب خود واریز کند. با این برد، مس کرمان ۴ امتیازی شد و تا حدی از فشار روانی و انتقادات فاصله گرفت.

در سوی دیگر، بعثت کرمانشاه با وجود تلاش برای جبران نتیجه، نتوانست راهی به دروازه مس پیدا کند و با همان ۵ امتیاز قبلی در جدول باقی ماند. این شکست می‌تواند روند این تیم در هفته‌های آینده را دشوارتر کند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی