خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لیگ قهرمانان آسیا ۲؛

ترکیب الوصل مقابل استقلال

ترکیب الوصل مقابل استقلال
کد خبر : 1687617
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب الوصل مقابل استقلال در لیگ قهرمانان آسیا ۲ مشخص شد.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال الوصل امارات در نخستین دیدار خود در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا باید به مصاف استقلال ایران برود. سرمربی الوصل، لوئیس کاسترو، برای این مسابقه از ستاره‌های باتجربه و تازه‌وارد استفاده کرده تا با تمام توان از فرصت میزبانی بهره ببرد.

دروازه بان باتجربه ۳۵ ساله، خالد سیف الجنیبی، درون دروازه قرار دارد. خط دفاع شامل سوفیان بوفتینی، مدافع مراکشی با سابقه ۸ بازی ملی، آدریلسون شاونان برزیلی تازه‌وارد، پدرو مالهیرو گران‌ترین خرید تاریخ باشگاه و هوگو گونکالوس برزیلی است که در نخستین بازی خود برای الوصل دو پاس گل ثبت کرد.

میانه زمین با رناتو فابریزیو تاپیا، هافبک پرویی و کاپیتان سابق تیم ملی پرو، مدیریت می‌شود. در جناح‌های خط حمله، سرجینیو، فابیو لیما، نیکولاس خیمنز و علی صالح قرار دارند، در حالی که ماتیوس بونفاسیو تازه‌وارد برزیلی تکمیل‌کننده خط حمله است. ترکیبی که نشان می‌دهد الوصل با تجربه و تنوع بازیکنانش، تهدید جدی برای استقلال در بازی امشب محسوب می‌شود.

ترکیب الوصل مقابل استقلال

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی