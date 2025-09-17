لیگ قهرمانان آسیا ۲؛
ترکیب الوصل مقابل استقلال
ترکیب الوصل مقابل استقلال در لیگ قهرمانان آسیا ۲ مشخص شد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال الوصل امارات در نخستین دیدار خود در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا باید به مصاف استقلال ایران برود. سرمربی الوصل، لوئیس کاسترو، برای این مسابقه از ستارههای باتجربه و تازهوارد استفاده کرده تا با تمام توان از فرصت میزبانی بهره ببرد.
دروازه بان باتجربه ۳۵ ساله، خالد سیف الجنیبی، درون دروازه قرار دارد. خط دفاع شامل سوفیان بوفتینی، مدافع مراکشی با سابقه ۸ بازی ملی، آدریلسون شاونان برزیلی تازهوارد، پدرو مالهیرو گرانترین خرید تاریخ باشگاه و هوگو گونکالوس برزیلی است که در نخستین بازی خود برای الوصل دو پاس گل ثبت کرد.
میانه زمین با رناتو فابریزیو تاپیا، هافبک پرویی و کاپیتان سابق تیم ملی پرو، مدیریت میشود. در جناحهای خط حمله، سرجینیو، فابیو لیما، نیکولاس خیمنز و علی صالح قرار دارند، در حالی که ماتیوس بونفاسیو تازهوارد برزیلی تکمیلکننده خط حمله است. ترکیبی که نشان میدهد الوصل با تجربه و تنوع بازیکنانش، تهدید جدی برای استقلال در بازی امشب محسوب میشود.