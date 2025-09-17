اولین چالش آسیایی ساپینتو

به گزارش ایلنا، استقلال تهران امشب چهارشنبه، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران، در نخستین بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف الوصل امارات می‌رود. این رقابت که نخستین تقابل رسمی دو تیم است، فرصتی مهم برای شاگردان ریکاردو ساپینتو محسوب می‌شود تا شروعی قدرتمند در دومین دوره این تورنمنت آسیایی داشته باشند.

استقلال پیش از این ۲۵ بار با نمایندگان امارات روبرو شده و توانسته ۹ پیروزی، ۱۰ تساوی و ۶ شکست ثبت کند. بیشترین رویارویی‌ها با العین بوده که در ۱۰ بازی، ۵ برد، ۳ تساوی و ۲ باخت در کارنامه استقلال قرار دارد. همچنین سابقه بازی‌ها مقابل الجزیره، الوحده، الاهلی و الشباب نشان می‌دهد استقلال در برابر نمایندگان امارات معمولاً عملکرد مطلوبی داشته است.

شاگردان ساپینتو با وجود شروع نه چندان موفق در لیگ داخلی، با دو باخت در سوپرجام و لیگ برتر و تنها یک پیروزی برابر تراکتور، امشب امیدوارند با تجربه آسیایی و ترکیبی تازه نتیجه خوبی کسب کنند. حضور ریکاردو ساپینتو روی نیمکت استقلال در مسابقات آسیایی بدون محدودیت است و غیاب بازیکنان مصدوم و محروم مانند عارف غلامی، رستم آشورماتوف و مهران احمدی، چالش‌های ترکیب را دوچندان کرده است.

ترکیب احتمالی استقلال برابر الوصل شامل آنتونیو آدان در دروازه، روزبه چشمی و عارف آقاسی در قلب دفاع، رامین رضاییان در جناح راست و حسین گودرزی در دفاع چپ خواهد بود. دیدیه اندونگ و امیرمحمد رزاقی‌نیا در هافبک میانی، محمدحسین اسلامی در هافبک هجومی و جاسیر آسانی و علیرضا کوشکی در جناحین خط حمله بازی می‌کنند. نوک حمله بر عهده دوکنز نازون گذاشته شده و منیر الحدادی و موسی جنپو از روی نیمکت کار خود را آغاز می‌کنند.

هواداران استقلال امیدوارند با این ترکیب و تجربه آسیایی، تیم‌شان بتواند نخستین گام خود در لیگ قهرمانان آسیا ۲ را با پیروزی آغاز کند و خاطره‌ای شیرین از اولین تقابل با الوصل ثبت نماید.

