ترکیب کامل تیم ملی کشتی فرنگی برای تکرار قهرمانی در زاگرب

به گزارش ایلنا، تیم ملی کشتی فرنگی ایران از فردا کار خود را در رقابت‌های جهانی زاگرب آغاز خواهد کرد. مراسم قرعه‌کشی امروز برگزار شد و فرنگی‌کاران کشورمان حریفان خود را شناختند تا مسیر رسیدن به مدال‌های رنگارنگ مشخص شود.

در وزن ۵۵ کیلوگرم پیام احمدی، قهرمان جوانان جهان، پس از استراحت در دور نخست با نماینده قرقیزستان روبه‌رو می‌شود و در مسیرش قهرمانان بزرگی همچون الدنیز عزیزلی از آذربایجان حضور دارند. در ۶۰ کیلوگرم علی احمدی‌وفا نخستین تجربه جهانی‌اش را برابر کایتو اینابا از ژاپن آغاز می‌کند و در ادامه باید با حریفان قدرتمندی از کره شمالی و قزاقستان دست‌وپنجه نرم کند.

محمدمهدی کشتکار در ۶۳ کیلوگرم با قرعه‌ای دشوار در کنار ستاره‌هایی از ترکیه، آذربایجان و روسیه قرار گرفته است. در ۶۷ کیلوگرم سعید اسماعیلی، قهرمان المپیک و امید اصلی طلا، با سباستین ناد از صربستان شروع می‌کند و احتمالاً دوباره با رقیب همیشگی‌اش لوئیس اورتا سانچز روبه‌رو خواهد شد.

دانیال سهرابی در ۷۲ کیلوگرم باید از همان ابتدا با حریفان بزرگی چون ابراهیم غانم، پرویز نصیبوف و علی ارسلان مبارزه کند. علیرضا عبدولی در ۷۷ کیلوگرم با قرعه‌ای پرچالش در نیمه بالای جدول قرار دارد. غلامرضا فرخی، پدیده جدید ۸۲ کیلوگرم، در نخستین حضور جهانی خود با حریفانی از چین و مجارستان دیدار خواهد داشت.

علیرضا مهمدی، نایب قهرمان المپیک پاریس، در ۸۷ کیلوگرم یکی از امیدهای اصلی ایران محسوب می‌شود و کارش را مقابل هانس واگنر آلمانی آغاز خواهد کرد. در ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی، قهرمان جهان و المپیک، مدعی اصلی وزن است و حضور گابریل روسیلو کوبایی مهم‌ترین چالش او تا فینال خواهد بود.

در فوق‌سنگین، امین میرزازاده با غیبت ستاره‌هایی چون لوپز و کایالپ یکی از شانس‌های اصلی قهرمانی به حساب می‌آید و در جدول خود رقبای جدی‌ای همچون سرگئی سیمینوف و هیکی نابی را پیش‌رو دارد.

برنامه مسابقات نیز از پنج‌شنبه تا یکشنبه به وقت ایران در سالن اصلی زاگرب پیگیری می‌شود و امید می‌رود فرنگی‌کاران کشورمان با درخشش خود، قهرمانی آزادکاران را تکمیل کنند.

