تهدید اسپانیا به تحریم جام جهانی در صورت حضور رژیم صهیونیستی
بحثهای سیاسی درباره مشارکت رژیم صهیونیستی در رویدادهای ورزشی و فرهنگی اروپا به فوتبال نیز سرایت کرده است.
به گزارش ایلنا، پس از حاشیههای تور دوچرخهسواری «ووئلتا» که با حضور تیمی از رژیم اشغالگر قدس همراه بود، این موضوع حالا به عرصه فوتبال و حتی موسیقی هم کشیده شده است. «پاتکسی لوپز» سخنگوی حزب کارگری اسپانیا در پارلمان اعلام کرد که کشورش اگر رژیم صهیونیستی همچنان در آن حاضر باشد، در مسابقه یوروویژن آینده شرکت نخواهد کرد. او درباره فوتبال بهطور مستقیم چنین موضعی نگرفت، اما تلویحاً تأکید کرد که دولت برای جلوگیری از مشارکت این رژیم در رقابتهایی همچون جام جهانی ۲۰۲۶ تلاش خواهد کرد.
اختیارات قانونی دولت اسپانیا
بر اساس قانون مصوب سال ۱۹۸۰، شورای عالی ورزش اسپانیا (CSD) اختیار دارد تا برگزاری و حضور در رویدادهای چندرشتهای بینالمللی را سازماندهی یا تأیید کند. تمامی فدراسیونها موظفند برای حضور در مسابقات جهانی و قارهای، جزئیات رویداد، فهرست شرکتکنندگان، بودجه و تاریخ برگزاری را حداکثر ۱۵ روز پیش از آغاز رقابتها به این شورا ارائه دهند تا پس از مشورت با وزارت امور خارجه تأیید شود.
این چارچوب قانونی به دولت اجازه میدهد در صورت لزوم مانع از حضور هر تیم خارجی در خاک اسپانیا شود. از همین رو، اگر تیم ملی رژیم اشغالگر قدس بخواهد در چارچوب جام جهانی یا هر رقابت بینالمللی در اسپانیا بازی کند، دولت میتواند با استناد به همین قانون از برگزاری آن جلوگیری کند.
تضاد با قوانین فیفا
با این حال، یک مانع جدی وجود دارد: فیفا بهشدت با هرگونه دخالت دولتها در تصمیمات فوتبالی مخالف است و چنین دخالتهایی میتواند به تعلیق یا محرومیت فدراسیونها منجر شود. بنابراین، اجرای چنین تصمیمی در عمل نیازمند مذاکرات پیچیده سیاسی و ورزشی خواهد بود.
چشمانداز آینده
همه اینها در حالی است که حضور اسپانیا در جام جهانی تقریباً قطعی به نظر میرسد، اما شانس صعود تیم رژیم صهیونیستی بسیار اندک است. با این وجود، در صورت تحقق چنین سناریویی، تقابل میان ملاحظات سیاسی دولت اسپانیا و قوانین سختگیرانه فیفا میتواند بحرانی تازه در فوتبال جهان ایجاد کند.