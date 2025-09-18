مأموریت بزرگ الاهلی: پایان دادن به ۱۰ سال ناکامی برابر الهلال

به گزارش ایلنا، جمعه شب ورزشگاه الإنماء جده میزبان یکی از کلاسیکوهای سنتی فوتبال عربستان خواهد بود؛ جایی که الاهلی و الهلال در چارچوب هفته سوم لیگ روشن به مصاف هم می‌روند. این بازی در حالی اهمیت زیادی پیدا کرده که هر دو تیم در هفته گذشته متوقف شدند. الهلال برابر قادسیه به تساوی ۲-۲ رضایت داد و الاهلی هم مقابل الاتفاق بدون گل متوقف شد.

اما حساسیت جدال این بار فقط به شرایط جدول محدود نمی‌شود. الاهلی طی ۱۰ سال گذشته در دیدارهای رفت لیگ مقابل الهلال هیچ بردی به دست نیاورده است. آخرین پیروزی سبزپوشان به سال 2015 برمی‌گردد که در هفته یازدهم فصل ۲۰۱۶-۲۰۱۵ توانستند ۲-۱ الهلال را شکست دهند. همان فصل الاهلی در دور برگشت هم با نتیجه ۳-۱ پیروز شد، اما از آن پس ورق برگشت و سلطه کامل الهلال آغاز شد.

طی سال‌های بعد، الهلال در اغلب جدال‌های رفت پیروز بوده است؛ از بردهای ۲-۰ و ۴-۳ گرفته تا نتایج پرگل ۵-۱ و ۴-۲ در بازی‌های برگشت. حتی در بازگشت الاهلی به لیگ پس از یک فصل حضور در دسته پایین‌تر، الهلال دوباره برتری خود را با نتایج ۳-۱ و ۲-۱ تکرار کرد. در فصل گذشته هم الهلال در بازی رفت ۲-۱ برنده شد و هرچند الاهلی در دور برگشت انتقام گرفت (۳-۲)، اما طلسم شکست‌ناپذیری آبی‌ها در بازی‌های رفت همچنان پابرجاست.

اکنون پس از یک دهه ناکامی، شاگردان ماتیاس یایسل فرصت دارند در خانه و مقابل تماشاگران خود، تاریخ را تغییر دهند و طلسمی را بشکنند که به یکی از چالش‌های بزرگ این کلاسیکوی سنتی بدل شده است.

انتهای پیام/