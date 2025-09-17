به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو، کاپیتان النصر عربستان، در دیدار حساس برابر استقلال تاجیکستان که سه‌شنبه شب در ورزشگاه الأول پارک برگزار می‌شود، به میدان نخواهد رفت. این تصمیم با هماهنگی سرمربی پرتغالی تیم، ژرژ ژسوس، اتخاذ شده تا به رونالدو فرصت استراحت داده شود و او با آمادگی کامل در ادامه رقابت‌ها حاضر شود.

رونالدو در هفته‌های اخیر نقش پررنگی در موفقیت‌های النصر داشته و حالا استراحت او فرصتی برای دیگر بازیکنان تیم خواهد بود تا در غیاب کاپیتان، توانایی خود را نشان دهند. در همین حال، نواف العقیدی، دروازه‌بان جوان النصر، همچنان به دلیل مصدومیت غایب است.

ژسوس برای این مسابقه ۲۴ بازیکن را به لیست تیم اضافه کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به محمد سیماکان، مارسلو بروزویچ، آنجلو، عبدالرحمن غریب، محمد ماران، هارون کمارا و سادیو مانه اشاره کرد. با این حال، نگاه‌ها بیش از همه به غیبت رونالدو دوخته شده است؛ غیبتی که می‌تواند هم برای استراحت او مفید باشد و هم آزمونی جدی برای خط حمله النصر در نخستین گام آسیایی.

