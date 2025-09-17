بازگشت هافبک خلاق پرسپولیس پس از مصدومیت
محمد خدابندهلو، هافبک پرسپولیس، پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت، به تمرینات بازگشته و آماده بازگشت به میدان است.
به گزارش ایلنا، محمد خدابندهلو، هافبک جوان و خلاق پرسپولیس، پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، آماده بازگشت به میادین شده است. پرسپولیس در سومین دیدار خود در لیگ برتر برابر فولاد به تساوی ۱-۱ رسید؛ دیداری که شاگردان وحید هاشمیان فرصتهای زیادی را از دست دادند. حالا این تیم برای بازی چهارم فصل مقابل چادرملو آماده میشود و تمرینات خود را با هدف بهبود عملکرد دنبال میکند.
فصل جاری برای پرسپولیس با مشکلات زیادی در زمینه مصدومیت همراه بوده است، اما خوشبختانه خدابندهلو بار دیگر به تمرینات تیم بازگشته و آسیبدیدگیاش را پشت سر گذاشته است. همچنین سهیل صحرایی، دیگر بازیکن مصدوم تیم، به شرایط بازی بازگشته و احتمال حضورش در ترکیب در صورت تأیید کادر فنی وجود دارد.
خدابندهلو که در ترکیب اصلی پرسپولیس مقابل سپاهان عملکرد قابل توجهی داشت و به همین دلیل به تیم ملی دعوت شد، متأسفانه در تورنمنت کافا دچار مصدومیت شد و مجبور به ترک اردو شد. به همین دلیل دیدار هفته سوم لیگ را به دلیل آسیبدیدگی از دست داد. اما حالا به نظر میرسد میتواند در بازی آینده مقابل چادرملو به ترکیب تیم بازگردد.
با این حال، وحید هاشمیان هنوز تصمیم نهایی درباره استفاده از خدابندهلو را نگرفته و ممکن است با توجه به شرایط جسمانی بازیکن، نام او در ترکیب ثابت قرار نگیرد. پرسپولیس که در سه هفته ابتدایی لیگ موفق به کسب ۵ امتیاز شده، امیدوار است با پیروزی در این دیدار، جایگاه خود را در جدول بهبود بخشد.
در مجموع، بازگشت محمد خدابندهلو و سهیل صحرایی نوید روزهای بهتر و تقویت خط میانی و دفاع پرسپولیس را میدهد و هواداران این تیم منتظر حضور دوباره این بازیکنان در ترکیب اصلی هستند.