ترکیب احتمالی استقلال برابر الوصل امارات
استقلال در نخستین بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف الوصل امارات میرود؛ دیداری حساس که میتواند شروعی تازه برای شاگردان ساپینتو باشد.
به گزارش ایلنا، آبیپوشان بعد از شکست غیرمنتظره مقابل استقلال خوزستان در لیگ برتر، حالا در شرایطی پا به میدان میگذارند که نیاز به پیروزی دارند تا هم روحیه تیمی خود را بازگردانند و هم دل هوادارانشان را شاد کنند. لیگ قهرمانان آسیا ۲ فرصتی مهم برای استقلال است تا در این سطح خودی نشان دهد و با نتایج خوب دوباره در جمع مدعیان مطرح شود.
البته این دیدار آسان نخواهد بود. الوصل در لیگ امارات از تیمهای قدرتمند به شمار میآید و بازیکنان باکیفیتی در ترکیب خود دارد که بهسختی در خانه امتیاز از دست میدهند.
با این حال، استقلال نسبت به بازی قبلی شرایط بهتری دارد و چند مهره کلیدی تیم آماده بازگشت شدهاند. ساپینتو امیدوار است شاگردانش با تمرکز بالا و استفاده درست از موقعیتها، شروعی قدرتمند در آسیا رقم بزنند.
ترکیب احتمالی استقلال برای این مسابقه به شرح زیر است:
آنتونیو آدان درون دروازه قرار میگیرد. عارف آقاسی و آرمین سهرابیان زوج دفاع میانی خواهند بود و رامین رضاییان به همراه ابوالفضل جلالی در دو سمت خط دفاعی به میدان میروند.
در میانه زمین، روزبه چشمی و دیدیه اندونگ وظیفه تخریب بازی حریف و انتقال توپ را دارند و محمدحسین اسلامی در نقش هافبک هجومی بازی خواهد کرد. در خط حمله نیز یاسر آسانی و علیرضا کوشکی در کنارهها حاضر میشوند و داکنز نازون بهعنوان مهاجم نوک تیم را رهبری میکند.
همچنین احتمال دارد منیر الحدادی در صورت رسیدن به آمادگی کامل در ترکیب اصلی حضور داشته باشد و این موضوع مورد توجه و استقبال هواداران استقلال قرار می گیرد، آنها بی صبرانه منتظرند تا این ستاره را در ترکیب اصلی تیم خود ببینند.
استقلال امیدوار است با این ترکیب و انگیزه بالا، نخستین گام خود در آسیا را محکم بردارد و با دست پر از امارات برگردد. این مسابقه امروز (چهارشنبه ۲۶ شهریور) از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.