به گزارش ایلنا، قهرمان دیدار رئال مادرید و مارسی کسی نبود جز کیلیان امباپه که با دو گل از روی نقطه پنالتی، کامبک مادریدی‌ها را کامل کرد و بار دیگر شخصیت اروپایی رئال را به نمایش گذاشت.

امباپه پس از بازی در گفت‌وگو با مووی‌استار از حس حضور در برنابئو گفت: تجربه شب‌های اروپایی در این ورزشگاه فوق‌العاده است. با ده نفره شدن کار سخت شد اما همان روحیه همیشگی رئال را نشان دادیم. می‌دانیم حتی در شرایط دشوار هم می‌توانیم پیروز شویم.

مهاجم فرانسوی درباره نقش رهبری‌اش در تیم افزود: به این فکر نمی‌کنم که رهبر باشم. فقط می‌خواهم خودِ کیلیان باشم و به تیم کمک کنم. رهبری چیزی نیست که به شما بدهند، خودش طبیعی به‌وجود می‌آید. امیدوارم به بازیکنان جوان‌تر کمک کنم بهترین عملکردشان را ارائه دهند.

امباپه همچنین به خواسته‌های تاکتیکی ژابی آلونسو اشاره کرد: مربی همیشه تأکید می‌کند سریع توپ را پس بگیریم و با پرس شدید موقعیت‌سازی کنیم. بعد از آن، وظیفه ما مهاجمان است که کار را تمام کنیم.

او درباره دو پنالتی این بازی نیز گفت: قانون هند واقعاً پیچیده است. سخت است منطقی ثابت پیدا کنیم. امشب به نظر من پنالتی بود، هرچند بعضی‌ها شاید نظر دیگری داشته باشند. در نهایت مهم این بود که توپ را به گل تبدیل کردم.

امباپه در پایان اهداف شخصی‌اش را چنین بیان کرد: هیچ محدودیتی برای خودم نمی‌گذارم. می‌خواهم بیشترین گل ممکن را بزنم یا پاس گل بدهم، مهم موفقیت رئال مادرید است.

