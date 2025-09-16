حاجیعیدی: از هواداران سپاهان بابت این نتایج عذرخواهی میکنم
بازیکن تیم فوتبال سپاهان گفت: از هواداران سپاهان عذرخواهی میکنم که نتوانستیم نتایج دلخواه را کسب کنیم.
به گزارش ایلنا، عارف حاجیعیدی، بازیکن تیم فوتبال سپاهان بعد از بازی با الحسین اردن در گفتوگو با خبرنگار AFC اظهار داشت: الحسین تیم قابل احترامی بود، بازی را خوب شروع کرده و خوب بازی میکردیم ولی روی یک غفلت گل را خوردیم. برای جبران تلاش کردیم اما متأسفانه نتوانستیم گل را جبران کنیم.
وی ادامه داد: ما تیم خوبی داریم، روی اشتباه گل میخوریم ولی مطمئن هستم در بازیهای آینده این موضوع درست میشود. تیم خوب بازی کرد و موقعیت زیاد داشتیم ولی توپها گل نشد، شک نکنید در بازیهای بعدی جبران میکنیم.
هافبک تیم سپاهان تصریح کرد: از هواداران سپاهان عذرخواهی میکنم که نتوانستیم نتایج دلخواه را کسب کنیم. به عنوان عضو کوچک این خانواده قول میدهم تمام تلاشمان را انجام دهیم و در بازیهای آینده با ۳ امتیاز از زمین خارج شویم.