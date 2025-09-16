به گزارش ایلنا، عارف حاجی‌عیدی، بازیکن تیم فوتبال سپاهان بعد از بازی با الحسین اردن در گفت‌وگو با خبرنگار AFC اظهار داشت: الحسین تیم قابل احترامی بود،‌ بازی را خوب شروع کرده و خوب بازی می‌کردیم ولی روی یک غفلت گل را خوردیم. برای جبران تلاش کردیم اما متأسفانه نتوانستیم گل را جبران کنیم.

وی ادامه داد: ما تیم خوبی داریم، روی اشتباه گل می‌خوریم ولی مطمئن هستم در بازی‌های آینده این موضوع درست می‌شود. تیم خوب بازی کرد و موقعیت زیاد داشتیم ولی توپ‌ها گل نشد، شک نکنید در بازی‌های بعدی جبران می‌کنیم.

هافبک تیم سپاهان تصریح کرد: از هواداران سپاهان عذرخواهی می‌کنم که نتوانستیم نتایج دلخواه را کسب کنیم. به عنوان عضو کوچک این خانواده قول می‌دهم تمام تلاشمان‌ را انجام دهیم و در بازی‌های آینده با ۳ امتیاز از زمین خارج شویم.

