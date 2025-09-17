تنش در رئال مادرید – المپیک مارسی/ اخراج جنجالی کارواخال
دیدار رئال مادرید و المپیک مارسی در لیگ قهرمانان اروپا با اخراج دنی کارواخال به اوج تنش رسید.
به گزارش ایلنا، در اواخر نیمه دوم دیدار رئال مادرید مقابل المپیک مارسی، دنی کارواخال پس از مشاجره کوتاه با خرونیمو رولی، دروازهبان آرژانتینی مارسی، در حرکتی نسنجیده سر خود را به سمت او برد و رولی روی زمین افتاد. داور بوسنیایی، عرفان پلجتو، با کمک VAR صحنه را بازبینی کرد و بلافاصله کارت قرمز مستقیم را به مدافع رئال نشان داد.
تصمیم داور در رسانههای اسپانیایی بازتاب گستردهای داشت. رادیو مارکا نظر کارشناس داوری، پرز بورول، را منتشر کرد: «کارواخال سرش را به سمت رولی برد و این یک اقدام خشونتآمیز بدون توپ بود. اخراج کاملاً درست بود. میشود عصبانی شد، اما نه به این شکل.»
ژابی، سرمربی رئال، بلافاصله واکنش نشان داد و آردا گولر که شب خوبی نداشت را بیرون کشید و رائول آسنسیو را به زمین فرستاد تا تیمش در ادامه بازی تعادل را حفظ کند.