سوزا: تنها مشکل ما تمامکنندگی بود
پائولو سوزا، سرمربی شباب الاهلی، پس از تساوی تیمش مقابل تراکتور ایران در آغاز لیگ نخبگان آسیا گفت: بازیکنانم نمایش قدرتمندی داشتند، اما نتوانستیم از فرصتها بهره ببریم و گل بیشتری بزنیم.
به گزارش ایلنا، سوزا درباره شرایط بازی توضیح داد: در نیمه نخست به دلیل شرایط سخت آبوهوایی با مشکلاتی روبهرو شدیم، اما توانستیم بیشتر دقایق بازی را در اختیار داشته باشیم. بین دو نیمه تغییرات لازم را انجام دادیم و در نیمه دوم فرصتهای زیادی از دست دادیم. با این حال به بازیکنانم بابت این نمایش قدرتمند تبریک میگویم.
وی درباره صحبتهایش با هواداران پس از پایان مسابقه افزود: طبیعی است که همه ناراضی باشند. نتیجه امروز را با هواداران تقسیم میکنیم، چون تیم شایسته برد بود. تنها چیزی که نیاز داریم، بهرهبرداری بهتر از موقعیتها و زدن بیش از یک گل است. همانطور که فصل گذشته شادی را با هواداران شریک شدیم، امروز نیز غم این نتیجه را با آنها تقسیم میکنیم.
سرمربی شباب الاهلی در پاسخ به علت نیمکتنشینی یوری سزار و کارتابیا گفت: از همه بازیکنان انتظار داریم در رقابتهای مختلف به تیم کمک کنند. امروز سلطان عادل را در ترکیب قرار دادیم، بازیکنی جوان که دو موقعیت گلزنی داشت و هم در حمله و هم در دفاع به کارمان آمد. درک میکنم هواداران از زمان کم بازی یوری تعجب کنند، اما تصمیم ما بر اساس نیازهای تیم بود.
از سوی دیگر، یوری سزار، بهترین بازیکن میدان، درباره بازی اظهار داشت: دیدار با تراکتور در این شرایط جوی بسیار سخت بود. در بیشتر دقایق بازی خوششانس نبودیم و باید تمرکز خود را روی آینده بگذاریم تا بتوانیم در لیگ قهرمانان آسیا پیشروی کنیم.