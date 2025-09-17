خبرگزاری کار ایران
عارف حاجی‌عیدی: غفلت‌هایمان باعث شد گل بخوریم

هافبک تیم سپاهان پس از شکست تیمش گفت: خوب بازی کردیم اما روی یک غفلت گل خوردیم و تلاش می‌کنیم در بازی‌های آینده بهتر شویم.

به گزارش ایلنا،   عارف حاجی‌عیدی، هافبک سپاهان که امروز نسبت به سایر هم‌بازیانش عملکرد بهتری داشت و دو موقعیت گلزنی ایجاد کرد، پس از پایان بازی مقابل خبرنگاران حاضر شد و درباره دیدار صحبت کرد.

او درباره عملکرد تیم گفت: داشتیم خوب بازی می‌کردیم و روی یک غفلت گل خوردیم و نتوانستیم جبران کنیم. سراشتباهاتی که داریم باعث گل خوردن می‌شود، اما تلاش می‌کنیم در ادامه مسابقات بهتر شویم.

حاجی‌عیدی افزود: خوب بازی کردیم و توپ‌هایمان به گل نرفت، اما شک نکنید جبران می‌کنیم.

وی در پایان از هواداران سپاهان عذرخواهی کرد و تأکید داشت: از هواداران سپاهان عذرخواهی می‌کنم و به عنوان عضوی کوچک از این خانواده سعی می‌کنیم در بازی‌های آینده با سه امتیاز از زمین خارج شویم.

 

