عارف حاجیعیدی: غفلتهایمان باعث شد گل بخوریم
هافبک تیم سپاهان پس از شکست تیمش گفت: خوب بازی کردیم اما روی یک غفلت گل خوردیم و تلاش میکنیم در بازیهای آینده بهتر شویم.
به گزارش ایلنا، عارف حاجیعیدی، هافبک سپاهان که امروز نسبت به سایر همبازیانش عملکرد بهتری داشت و دو موقعیت گلزنی ایجاد کرد، پس از پایان بازی مقابل خبرنگاران حاضر شد و درباره دیدار صحبت کرد.
او درباره عملکرد تیم گفت: داشتیم خوب بازی میکردیم و روی یک غفلت گل خوردیم و نتوانستیم جبران کنیم. سراشتباهاتی که داریم باعث گل خوردن میشود، اما تلاش میکنیم در ادامه مسابقات بهتر شویم.
حاجیعیدی افزود: خوب بازی کردیم و توپهایمان به گل نرفت، اما شک نکنید جبران میکنیم.
وی در پایان از هواداران سپاهان عذرخواهی کرد و تأکید داشت: از هواداران سپاهان عذرخواهی میکنم و به عنوان عضوی کوچک از این خانواده سعی میکنیم در بازیهای آینده با سه امتیاز از زمین خارج شویم.