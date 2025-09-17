به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته چهارم مرحله گروهی روسیه کاپ، دینامو ماخاچ قلعه که محمدجواد حسین‌نژاد را پس از یک مسابقه دوباره در ترکیب داشت، از ساعت ۲۱:۱۵ امشب در استادیوم نیژنی نووگورود مقابل پاری قرار گرفت.

یاران حسین‌نژاد که در سه بازی قبل بدون شکست بودند، علی‌رغم گل خورده ابتدایی و اخراج یک بازیکن در دقیقه ۶۹، توانستند در دقایق پایانی بازی به گل‌های ۷۶ و ۷۹ دست پیدا کرده و نتیجه را ۲-۱ به نفع خود رقم بزنند. با این پیروزی، دینامو ۱۱ امتیازی شد و صدرنشینی خود در گروه C را تثبیت کرد.

جواد حسین‌نژاد که ۵۸ دقیقه در میدان حضور داشت، نتوانست در این دیدار گل یا پاس گل ثبت کند، هرچند در هشت بازی این فصل لیگ برتر روسیه دو گل و یک پاس گل به نام خود ثبت کرده است.

