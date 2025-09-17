شگفتی بزرگ اروپا
یونیون سنژیلواز در خانه آیندهوون پیروز شد
یونیون سنژیلواز، قهرمان تازهوارد بلژیک، در اولین حضور خود در لیگ قهرمانان اروپا، با نتیجه ۳-۱ آیندهوون را در خانهاش شکست داد و تاریخسازی کرد.
به گزارش ایلنا، از همان دقایق ابتدایی، آیندهوون شکننده و پر اشتباه نشان داد. خطای بیمورد ریکاردو پپی در محوطه جریمه، منجر به پنالتی شد و پرومیِس دیوید گل اول را برای بلژیکیها به ثمر رساند. پس از این گل، شاگردان پیتر بوش نتوانستند روی پای خود بایستند و سنژیلواز با پرس شدید و ضدحملات سریع خط دفاع آشفته میزبان را تحت فشار قرار داد.
گل دوم درست پیش از پایان نیمه اول به دست آمد. اشتباهات زنجیرهای دفاعی آیندهوون باعث شد انور آیت الحاج دروازه تیم میزبان را باز کند و ضعفهای بنیادین قهرمان هلند بیش از پیش آشکار شود.
در نیمه دوم، آیندهوون همچنان نتوانست موقعیتهای زیادی خلق کند. حتی وقتی توپ به اسماعیل صابری رسید، او دو بار در موقعیت گلزنی ناکام ماند. در مقابل، سنژیلواز با خونسردی جریان بازی را مدیریت کرد و در دقایق پایانی با استفاده از یک کرنر، نتیجه را قطعی کرد.
تنها نکته مثبت برای میزبان، گل دیرهنگام روبن فن بومل بود؛ اما این نتوانست جلوی تحقیر ۳-۱ آیندهوون را بگیرد. این شکست، پیاسوی را وارد بحرانی تازه کرده و در عوض، یونیون سنژیلواز با این برد تاریخی، خود را بهعنوان شگفتیساز جدید اروپا معرفی کرد.