گولر، رئال را در برنابئو شوکه کرد
رئال مادرید در اولین بازی لیگ قهرمانان فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ با اشتباه آردا گولر پیش از زدن گل، از مارسی عقب افتاد.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید در شروع فصل لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵-۲۰۲۶، شبی پرتنش را مقابل المپیک مارسی تجربه کرد. ترنت الکساندر آرنولد در همان دقایق ابتدایی مصدوم شد و زمین را ترک کرد، اما لحظه شوکآور در دقیقه ۲۲ رخ داد. اشتباه آردا گولر باعث شد مارسی به گل برسد و سانتیاگو برنابئو در بهت فرو رود.
گولر در نزدیکی محوطه جریمه توپ را از دست داد و میسون گرینوود توپربایی کرد، ضدحمله سریعی آغاز شد و پاس او به تیموتی وهآ منجر به باز شدن دروازه رئال شد. تحلیلها نشان میدهند که پاس نهچندان مطمئن هویسن نیز فشار روی گولر را افزایش داد، اما تمرکز اصلی روی اشتباه این دروازهبان بود.
آخرین بار که رئال در نخستین بازی فصل لیگ قهرمانان قبل از زدن گل، گل خورده بود به سپتامبر ۲۰۱۹ بازمیگردد؛ زمانی که پاریسنژرمن با نتیجه ۳-۰ رئال را شکست داد و شاگردان زیدان حتی نتوانستند دروازه حریف را باز کنند. پس از آن، رئال همواره در اولین بازی یا دروازهاش را بسته نگه داشته بود یا زننده اولین گل بود، اما این بار رکورد طلاییشان پایان یافت و برنابئو بار دیگر طعم تلخ گل خوردن پیش از گل زدن را تجربه کرد.