چرا رونالدو در تمرین النصر غایب بود؟

به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو، اسطوره پرتغالی و کاپیتان النصر عربستان، در آخرین تمرین تیمش پیش از دیدار با استقلال دوشنبه تاجیکستان غایب بود. این دیدار فردا (چهارشنبه) در چارچوب هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا برگزار می‌شود.

النصر در گروهی قرار دارد که الزوراء عراق، استقلال دوشنبه و گوا هند نیز حضور دارند. به گزارش روزنامه سعودی «الیوم»، غیبت رونالدو با تصمیم کادر فنی به سرپرستی ژرژ ژسوس صورت گرفت تا ستاره پرتغالی برای بازی‌های آینده استراحت کند.

ژسوس نگرانی خود را از آسیب‌دیدگی عضلانی رونالدو به دلیل سن بالای او اعلام کرده و تأکید کرده است که هدف اصلی تیم در این فصل کسب عنوان قهرمانی لیگ است. سرمربی النصر پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که در مسابقات آسیایی بیشتر روی سایر بازیکنان حساب خواهد کرد و فرصت بیشتری به آن‌ها خواهد داد تا برای لیگ و جام پادشاه آماده شوند.

