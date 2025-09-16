به گزارش ایلنا، ژرژ ژسوس، سرمربی پرتغالی تیم فوتبال النصر عربستان، رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ را به جام عربی ۲۰۲۳ که النصر آن را فتح کرده بود تشبیه کرد و در عین حال تأکید داشت که لیگ روشن سعودی برای او از رقابت‌های آسیایی مهم‌تر است.

او در نشست خبری روز سه‌شنبه، پیش از دیدار تیمش برابر استقلال تاجیکستان در آغازین بازی مرحله گروهی آسیا ۲، گفت:«النصر باید در لیگ قهرمانان آسیا النخبه حضور می‌داشت، اما شرایط ما را به آسیا ۲ آورد. با این حال، این رقابت‌ها از نظر اهمیت شبیه همان جام عربی است که النصر قهرمان آن شد.»

ژسوس افزود: «ما در لیگ قهرمانان آسیا با هدف فتح جام شرکت کرده‌ایم و می‌خواهیم در همان بازی نخست برابر تیم تاجیکی به پیروزی برسیم.» او ادامه داد: «یکی از دلایل جدایی من از الهلال، ناتوانی در قهرمانی آسیا بود. اما هدف اصلی ما در النصر لیگ روشن است. النصر در شش سال گذشته لیگ را نبرده و از همان اولین گفت‌وگویم با مدیران باشگاه، هدف اصلی را لیگ داخلی تعیین کردیم.»

در مورد شیوه بازی مقابل استقلال تاجیکستان، ژسوس، گفت: «۲۰ سال است که در تمام تیم‌هایم روی پرسینگ بالا کار کرده‌ام و هرگز این باور را تغییر نخواهم داد. مقابل استقلال هم همین سبک را اجرا می‌کنیم و می‌خواهیم ایده‌های‌مان را برای بردن بازی پیاده کنیم.»

او درباره انتخاب دروازه‌بان تیم توضیح داد:«گاهی شرایط تصمیم‌گیرنده است. نواف العقیدی تازه از مصدومیت ملی بازگشته، در کنار او راغد النجار و پینتو را داریم. در بازی با الخلود به دلیل استفاده از ۸ بازیکن خارجی، راغد را انتخاب کردم. حالا مقابل استقلال تاجیکستان گزینه‌های بیشتری داریم و آماده‌ترین را انتخاب می‌کنیم.»

سرمربی النصر فشردگی تقویم بازی‌ها را نگران‌کننده ندانست و گفت: «النصر تیم بزرگی است و ترکیب قدرتمندی دارد که می‌تواند فشار مسابقات را مدیریت کند.»

او همچنین درباره استفاده مداوم از آنجلو، هافبک برزیلی تیم، توضیح داد: «آنجلو یکی از بازیکنان آینده‌دار ماست و پست جدیدش در میانه میدان بهترین موقعیت برای درخشش اوست.»

