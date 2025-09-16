خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شاگردان هاشمیان آماده بازی با چادرملو شدند

شاگردان هاشمیان آماده بازی با چادرملو شدند
کد خبر : 1687110
لینک کوتاه کپی شد.

سرخپوشان امروز با تمرین تاکتیکی و مرور پاسکاری‌ها، خود را برای بازی هفته چهارم لیگ برتر خلیج فارس آماده کردند.

به گزارش ایلنا،  پرسپولیس در آستانه دیدار با چادرملو اردکان از هفته چهارم لیگ برتر خلیج فارس، امروز سه‌شنبه تمرینی ۶۰ دقیقه‌ای برگزار کرد.

تمرین با گرم کردن آغاز شد و شامل راندو، پرس، حفظ توپ و فوتبال درون تیمی بود. شاگردان وحید هاشمیان در بخش تاکتیکی، تمرینات پاسکاری و انتقال توپ را مرور کردند.

 مهارت‌هایی که در دیدار قبلی مقابل فولاد خوزستان باعث ایجاد حملات موثر و خطرسازی روی دروازه حریف شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی