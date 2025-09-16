شاگردان هاشمیان آماده بازی با چادرملو شدند

به گزارش ایلنا، پرسپولیس در آستانه دیدار با چادرملو اردکان از هفته چهارم لیگ برتر خلیج فارس، امروز سه‌شنبه تمرینی ۶۰ دقیقه‌ای برگزار کرد.

تمرین با گرم کردن آغاز شد و شامل راندو، پرس، حفظ توپ و فوتبال درون تیمی بود. شاگردان وحید هاشمیان در بخش تاکتیکی، تمرینات پاسکاری و انتقال توپ را مرور کردند.

مهارت‌هایی که در دیدار قبلی مقابل فولاد خوزستان باعث ایجاد حملات موثر و خطرسازی روی دروازه حریف شد.

