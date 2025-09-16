شاگردان هاشمیان آماده بازی با چادرملو شدند
سرخپوشان امروز با تمرین تاکتیکی و مرور پاسکاریها، خود را برای بازی هفته چهارم لیگ برتر خلیج فارس آماده کردند.
به گزارش ایلنا، پرسپولیس در آستانه دیدار با چادرملو اردکان از هفته چهارم لیگ برتر خلیج فارس، امروز سهشنبه تمرینی ۶۰ دقیقهای برگزار کرد.
تمرین با گرم کردن آغاز شد و شامل راندو، پرس، حفظ توپ و فوتبال درون تیمی بود. شاگردان وحید هاشمیان در بخش تاکتیکی، تمرینات پاسکاری و انتقال توپ را مرور کردند.
مهارتهایی که در دیدار قبلی مقابل فولاد خوزستان باعث ایجاد حملات موثر و خطرسازی روی دروازه حریف شد.