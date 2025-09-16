خبرگزاری کار ایران
ترکیب الحسین مقابل سپاهان

ترکیب الحسین مقابل سپاهان
ترکیب الحسین مقابل سپاهان مشخص شد.

به گزارش ایلنا،  امشب، در چارچوب هفته اول مرحله گروهی سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های الحسین اردن و سپاهان ایران به مصاف هم می‌روند. این دیدار ساعت 21:45 به وقت ایران در ورزشگاه بین‌المللی شهر امّان برگزار خواهد شد.

یزید ابو لیلی، پدرو هنریکه، سعد الروسان، ادهم القریشی، سلیم عبید، رجائی عاید، یوسف ابوجلبوش، محمود ذیب، عوده فاخوری، عارف الحاج، لوئیس کاکوری 11 بازیکن اصلی تیم الحسین اردن هستند که کوئیم ماچادو پرتغالی در ترکیب اولیه مقابل سپاهان ایران قرار داده است.

ترکیب الحسین مقابل سپاهان

پندرو هنریکه، مدافع راست برزیلی و لوئیس کاکوری، مهاجم آلبانیایی الحسین اردن دو بازیکن خارجی حاضر در ترکیب این تیم مقابل سپاهان هستند و البته آنها سه مهره خارجی نیز روی نیمکت دارند.

تیم الحسین اردن در حالی جایگاه سوم جدول لیگ برتر این کشور را در اختیار دارد که از ابتدای فصل جدید تاکنون در هیچ یک از رقابت‌های داخلی شکست نخورده و به دنبال تداوم این روند مقابل سپاهان است.

