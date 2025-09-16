پیام رهبر انقلاب از تلاش شگفت انگیز کشتیگیران ایران
رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای، در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵، با صدور پیامی از تلاش اعجابانگیز و رفتار تحسینآمیز این قهرمانان تقدیر کردند.
به گزارش ایلنا، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
از قهرمانی جهانی تیم کشتی به خاطر تلاش اعجابانگیز و سپس رفتار تحسینآمیزش تشکّر میکنم. آمیزهی قدرت و معنویّت، آفرینندهی ارزشهای والا است. آفرین بر شما!
سیّدعلی خامنهای
۲۵ شهریور ۱۴۰۴
تیم ملّی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران، پس از 12 سال قهرمان مسابقات جهانی کشتی شد و ششمین قهرمانی ایران را در تاریخ این رقابتها ثبت کرد.