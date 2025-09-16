خبرگزاری کار ایران
پیام رهبر انقلاب از تلاش شگفت انگیز کشتی‌گیران ایران

کد خبر : 1687104
رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵، با صدور پیامی از تلاش اعجاب‌انگیز و رفتار تحسین‌آمیز این قهرمانان تقدیر کردند.

به گزارش ایلنا،   متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

از قهرمانی جهانی تیم کشتی به خاطر تلاش اعجاب‌انگیز و سپس رفتار تحسین‌آمیزش تشکّر میکنم. آمیزه‌ی قدرت و معنویّت، آفریننده‌ی ارزشهای والا است. آفرین بر شما!

سیّدعلی خامنه‌ای

۲۵ شهریور ۱۴۰۴

تیم ملّی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران، پس از 12 سال قهرمان مسابقات جهانی کشتی شد و ششمین قهرمانی ایران را در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرد.

انتهای پیام/
