برخورد صمیمانه ساپینتو و کاسترو پیش از جدال استقلال و الوصل

به گزارش ایلنا، پیش از آخرین تمرین استقلال در آستانه دیدار حساس با الوصل، ریکاردو ساپینتو و لوئیس کاسترو برخوردی صمیمانه داشتند.

دیداری کوتاه که نشان داد رقابت فردا با وجود جدیت، در فضایی از احترام متقابل دنبال خواهد شد. ساپینتو در نشست خبری کاسترو را یکی از مربیان باتجربه و موفق خواند و از رابطه دوستانه‌اش با او گفت، هرچند تأکید کرد در زمین مسابقه همه‌چیز متفاوت خواهد بود.

در مقابل، کاسترو هم استقلال را تیمی قدرتمند با بازیکنان باکیفیت و مربی برجسته دانست و گفت به توانایی‌های تیم خود اعتماد دارد.

اکنون نگاه‌ها به نبرد فردای استقلال و الوصل دوخته شده؛ جایی که نتیجه می‌تواند مسیر صعود دو تیم و تقابل تاکتیکی دو مربی پرتغالی را رقم بزند.

