نویدکیا: جنگندگی در زمین کلید موفقیت سپاهان مقابل الحسین
محرم نویدکیا سرمربی سپاهان در آستانه نخستین دیدار آسیایی تیمش برابر الحسین اردن تأکید کرد که دوندگی و جنگندگی بازیکنان مهمترین عامل تعیینکننده نتیجه خواهد بود.
به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا پیش از ورود به ورزشگاه بینالمللی امان گفت: هر فصل لیگ قهرمانان آسیا شرایط خاص خود را دارد. با تغییرات در ترکیب تیم و کادر فنی، انگیزههای تازهای داریم و میخواهیم نتایج بهتری نسبت به گذشته کسب کنیم.
نویدکیا درباره حریف نیز توضیح داد: این بازی ساده نیست. الحسین چند ملیپوش دارد و از حمایت هوادارانش بهره میبرد. البته تجربه حضور در چنین فضایی را داریم و امیدوارم شاهد یک بازی خوب باشیم.
سرمربی سپاهان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت زمین، هر تیمی که در دویدن و نبردهای تنبهتن موفقتر باشد، شانس بیشتری برای برتری خواهد داشت.