فابیو لیما: برد برابر استقلال، کلید راه صعود الوصل است

به گزارش ایلنا، در آستانه دیدار حساس الوصل و استقلال ایران، فابیو لیما، ستاره خط میانی تیم اماراتی، در نشست خبری همراه با سرمربی لوئیس کاسترو حضور یافت و درباره اهمیت این مسابقه صحبت کرد.

لیما این بازی را نقطه شروعی مهم دانست و گفت: با توجه به دشواری رقابت برای همه تیم‌ها، ما موظفیم در این دیدار به پیروزی برسیم. بازیکنان تمام تلاش خود را خواهند کرد تا هواداران راضی باشند و با عبور موفق از اولین مانع، مسیر صعود به دور بعد هموار شود.

او با اشاره به قهرمانی فصل گذشته الشارجه در این رقابت‌ها افزود: موفقیت الشارجه انگیزه بزرگی برای ماست تا همان مسیر را دنبال کنیم و در هر مسابقه بهترین عملکرد را ارائه دهیم.

این بازیکن کلیدی الوصل در پایان تأکید کرد: مهم‌ترین گام برای تکرار قهرمانی در آسیا، موفقیت در دیدار نخست برابر استقلال است، چرا که می‌تواند راه صعود ما را هموارتر سازد.

