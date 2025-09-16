فابیو لیما: برد برابر استقلال، کلید راه صعود الوصل است
ستاره برزیلی الوصل پیش از دیدار حساس برابر استقلال ایران تأکید کرد که پیروزی در نخستین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، نقش تعیینکنندهای در مسیر تیم اماراتی برای صعود خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، در آستانه دیدار حساس الوصل و استقلال ایران، فابیو لیما، ستاره خط میانی تیم اماراتی، در نشست خبری همراه با سرمربی لوئیس کاسترو حضور یافت و درباره اهمیت این مسابقه صحبت کرد.
لیما این بازی را نقطه شروعی مهم دانست و گفت: با توجه به دشواری رقابت برای همه تیمها، ما موظفیم در این دیدار به پیروزی برسیم. بازیکنان تمام تلاش خود را خواهند کرد تا هواداران راضی باشند و با عبور موفق از اولین مانع، مسیر صعود به دور بعد هموار شود.
او با اشاره به قهرمانی فصل گذشته الشارجه در این رقابتها افزود: موفقیت الشارجه انگیزه بزرگی برای ماست تا همان مسیر را دنبال کنیم و در هر مسابقه بهترین عملکرد را ارائه دهیم.
این بازیکن کلیدی الوصل در پایان تأکید کرد: مهمترین گام برای تکرار قهرمانی در آسیا، موفقیت در دیدار نخست برابر استقلال است، چرا که میتواند راه صعود ما را هموارتر سازد.