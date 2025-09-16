به گزارش ایلنا، لوئیس کاسترو، سرمربی پرتغالی الوصل، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر استقلال ایران گفت که شاگردانش با انگیزه و تمرکز کامل به دنبال کسب سه امتیاز هستند.

او با اشاره به کیفیت بالای حریف افزود: استقلال تیمی قدرتمند با بازیکنان توانمند و یک مربی باکفایت است که هم در خط حمله و هم در دفاع عملکرد درخشانی دارد. با این حال، من به توانایی‌های بازیکنان الوصل ایمان دارم و مطمئنم می‌توانیم نمایش خوبی داشته باشیم.

کاسترو تأکید کرد: بازیکنانم می‌دانند چه مسئولیت بزرگی بر دوش دارند و باید در زمین برای موفقیت تیم بجنگند. روند عملکرد الوصل رو به پیشرفت است و هدف ما چیزی جز ارائه بازی جدی، کسب پیروزی و خوشحال کردن هواداران نیست.

