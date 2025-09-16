باید استقلال را شکست دهیم؛
کاسترو: برای صعود به آسیا آمدهایم
لوئیس کاسترو، سرمربی پرتغالی الوصل، پیش از آغاز مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ تأکید کرد که تیمش با هدف صعود وارد این رقابتها شده است.
به گزارش ایلنا، لوئیس کاسترو، سرمربی پرتغالی الوصل، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر استقلال ایران گفت که شاگردانش با انگیزه و تمرکز کامل به دنبال کسب سه امتیاز هستند.
او با اشاره به کیفیت بالای حریف افزود: استقلال تیمی قدرتمند با بازیکنان توانمند و یک مربی باکفایت است که هم در خط حمله و هم در دفاع عملکرد درخشانی دارد. با این حال، من به تواناییهای بازیکنان الوصل ایمان دارم و مطمئنم میتوانیم نمایش خوبی داشته باشیم.
کاسترو تأکید کرد: بازیکنانم میدانند چه مسئولیت بزرگی بر دوش دارند و باید در زمین برای موفقیت تیم بجنگند. روند عملکرد الوصل رو به پیشرفت است و هدف ما چیزی جز ارائه بازی جدی، کسب پیروزی و خوشحال کردن هواداران نیست.