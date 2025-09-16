خبرگزاری کار ایران
با شکست مقابل اسنایدر: آذرپیرا نقره ای شد
دست امیرعلی آذرپیرا از مدال طلا کوتاه ماند.

به گزارش ایلنا،  در وزن 97 کیلوگرم امیرعلی آذپیرا در دور نخست با نتیجه 2 بر 2 مقابل گانخویاگ گانباتار از مغولستان را مغلوب کرد.

وی در دور بعد با نتیجه 6 بر 3 احمد ماگامایف از بلغارستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه 10 بر صفر ویکی از هند را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

وی در این دیدار با نتیجه 5 بر 2 از سد احمد تاج الدینوف قهرمان جهان و المپیک از بحرین گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه 4 بر 2 مغلوب کایل اسنایدر قهرمان المپیک و جهان از آمریکا شد و به مدال نقره رسید.

